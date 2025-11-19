Μια τρομακτική εμπειρία που λίγο έλειψε να έχει μοιραία κατάληξη έζησε ένας 11χρονος στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, όταν ενώ ψώνιζαν με τον πατέρα του μέσα σε ένα κατάστημα ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με μια μεγαλόσωμη μαύρη αρκούδα που μόλις είχε μπουκάρει στον χώρο και άρχισε να τον κυνηγά.

Ειδικότερα ο 11χρονος Κόουλ Φρέιζι πήγε να βρει τον πατέρα του ενώ ψώνιζαν στο κατάστημα, όταν ξαφνικά παρατήρησε μια μαύρη αρκούδα να τον κοιτάζει, όπως ανέφερε το CBS Pittsburgh.

Χωρίς να προλάβει να γυρίσει πίσω, η τεράστια αρκούδα άρχισε να τον κυνηγάει μέσα στο κατάστημα, με τον ίδιο να τρέχει για να σωθεί. «Ήταν περίπου μισό μέτρο μακριά μου», δήλωσε ο Φρέιζι. «Σκέφτηκα: Μάλλον θα με φάει η αρκούδα», περιέγραψε ο 11χρονος.

Ο Φρέιζι άρχισε πανικόβλητος να τρέχει ανάμεσα στους διαδρόμους για να ξεφύγει από την αρκούδα. Κάποια στιγμή έφτασε στην ταμία, που ήταν ο μόνος άλλος άνθρωπος μέσα στο κατάστημα. Οι δύο τους ανέβηκαν στον πάγκο, περιμένοντας να φύγει η αρκούδα.

Μόλις εκείνη γύρισε την πλάτη της, οι δύο βγήκαν γρήγορα από την πόρτα και μπήκαν στο αυτοκίνητο. «Όταν βγήκαμε από το κατάστημα, μπήκαμε όλοι στο αυτοκίνητο και φύγαμε από εκεί», ανέφερε ο μικρός.

Η στιγμή που το τεράστιο ζώο πήδηξε πάνω στον μπροστινό πάγκο, καταγράφηκε σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας που δημοσίευσε το CBS Pittsburgh. Η αρκούδα φαίνεται να περιπλανήθηκε μέσα στο κατάστημα για περίπου δέκα λεπτά, μέχρι τελικά να βγει έξω.

Δείτε το βίντεο:

