Αθώος δήλωσε το Σάββατο ένας πράκτορας της υπηρεσίας μετανάστευσης στην κατηγορία ότι είπε ψέματα στο FBI, ισχυριζόμενος ότι δέχτηκε επίθεση πριν πυροβολήσει στο πόδι έναν άνδρα από τη Βενεζουέλα, τον περασμένο χειμώνα στη Μινεάπολη, στο αποκορύφωμα των επιχειρήσεων απέλασης που είχε διατάξει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Κρίστιαν Κάστρο, που έχει τεθεί σε αργία χωρίς αποζημίωση από τη δουλειά του στην αστυνομία τελωνείων και μετανάστευσης (ICE) είναι ο πρώτος ομοσπονδιακός πράκτορας που διώκεται σε ομοσπονδιακό επίπεδο από το υπουργείο Δικαιοσύνης για αδίκημα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης Metro Surge, όταν χιλιάδες ένοπλοι, μασκοφόροι αστυνομικοί αναπτύχθηκαν σε πόλεις της Μινεσότα.

Ο ομοσπονδιακοί εισαγγελείς λένε ότι ο Κάστρο είπε ψέματα στους ανακριτές ότι ο Χουλιο Σόσα-Σελίς, 24 ετών, και άλλοι του επιτέθηκαν με μια σκούπα και ένα φτυάρι για τα χιόνια και για αυτό τους πυροβόλησε.

Ο Κάστρο διώκεται και σε πολιτειακό επίπεδο στην κομητεία Χένεπιν της Μινεσότας για επίθεση με πυροβόλο όπλο και ψευδή καταγγελία εγκλήματος. Οι αρχές της κομητείας έδιναν μάχη από τον περασμένο Μάιο προκειμένου να επιστρέψει ο Κάστρο, από το Τέξας όπου ζει, στη Μινεάπολη για να του ασκηθεί δίωξη και να δικαστεί. Ο 52χρονος Κάστρο αναγκάστηκε να παραμείνει επί 90 ημέρες στο κρατητήριο, στο Τέξας, επειδή ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της Πολιτείας αυτής, ο Γκρεγκ Άμποτ, αρνιόταν να υπογράψει το αίτημα έκδοσης που υπέβαλε ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Μινεσότας, Τιμ Γουόλτς.

Λίγες ημέρες αφού αφέθηκε ελεύθερος, αυτόν τον μήνα, συνελήφθη ξανά για έξι κατηγορίες ψευδορκίας. Αν κριθεί ένοχος μπορεί να καταδικαστεί σε κάθειρξη έξι ετών.

Μετά το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στις 14 Ιανουαρίου ο κατηγορούμενος κατέθεσε ότι πυροβόλησε τον Σόσα-Σελίς, έναν διανομέα από τη Βενεζουέλα, επειδή εκείνος και ένας άλλος άνδρας του επιτέθηκαν και πάλεψε μαζί τους. Τους ισχυρισμούς του επανέλαβαν στη συνέχεια η τότε υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ και άλλα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ, όμως διαψεύστηκαν από πλάνα από κάμερες ασφαλείας, αναγκάζοντας το υπουργείο να βάλει στο αρχείο τη δίωξη σε βάρος του Σόσα-Σελίς.

Η εισαγγελέας της Χένεπιν Μαίρη Μοριάρτι είπε ότι το βίντεο δείχνει τον Κάστρο όρθιο, να πυροβολεί από μικρή απόσταση μέσα από την ανοιχτή μπροστινή πόρτα του σπιτιού του Σόσα-Σελίς, τραυματίζοντας τον νεαρό άνδρα στο πόδι.

«Ο κ. Κάστρο επινόησε μια ιστορία για να δικαιολογήσει τους πυροβολισμούς στην πόρτα ενός σπιτιού όπου βρίσκονταν πολλοί άνθρωποι εκείνη την ώρα. Η σφαίρα που έριξε κατέληξε στον τοίχο ενός παιδικού δωματίου», είπε.

Το γραφείο της Μοριάρτι συνεχίζει την έρευνα σε βάρος των μελών της ICE που πυροβόλησαν και σκότωσαν τη Ρενέ Γκουντ και τον Άλεξ Πέτρι, που και οι δύο ήταν Αμερικανοί πολίτες, τον περασμένο Ιανουάριο.