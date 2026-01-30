Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Ένα απρόσμενο περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Σάντα Κλάρα στην Καλιφόρνια, όταν ένας άνδρας ντυμένος ως Batman ζήτησε τον λόγο και ανέβηκε στο βήμα εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά των τοπικών αρχών, κατηγορώντας τους ότι δεν έχουν πάρει σαφή θέση απέναντι στη συνεργασία της πόλης με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) ενόψει του Super Bowl LX που θα διεξαχθεί στις 8 Φεβρουαρίου στο Levi’s Stadium.

Το περιστατικό συνέβη στις 27 Ιανουαρίου κατά την κοινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και της αρχής που διαχειρίζεται το στάδιο,.

Ο… “Batman” στράφηκε εναντίον της πιθανής παρουσίας και υποστήριξης των δραστηριοτήτων της ICE κατά τη διάρκεια του μεγάλου αθλητικού γεγονότος στις 8 Φεβρουαρίου.

Στην ομιλία του, που διήρκεσε περίπου τρία λεπτά, κατηγόρησε τα μέλη του συμβουλίου για «κωλυσιεργία» και «απόλυτη αδράνεια», λέγοντας ότι έχουν «μήνες να προετοιμαστούν» και ότι η ανοχή στη συμμετοχή της ICE θέτει σε κίνδυνο τους κατοίκους, ανεξαρτήτως καθεστώτος παραμονής. Χαρακτήρισε δε, τους δημοτικούς συμβούλους «κλέφτες» και «προδότες» επειδή, όπως είπε, δεν έχουν λάβει σαφή και δεσμευτική θέση ενάντια στην υποστήριξη της ICE.

Ζήτησε επίσης εγγράφως να διασφαλιστεί ότι κανένας δημοτικός πόρος, προσωπικό ή επιπρόσθετη υποστήριξη δεν θα διατεθούν στην υπηρεσία αυτή.

Η επέμβαση του “Batman” έγινε υπό το πρίσμα της αυξανόμενης ανησυχίας στην κοινότητα γύρω από τη δράση της ICE μετά από πρόσφατες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των δυο θανατηφόρων περιστατικών από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεσότα, γεγονότα που έχουν πυροδοτήσει πανεθνικό διάλογο για τα όρια και τις αρμοδιότητες της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αναφορές, η DHS (Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας) έχει επιβεβαιώσει τη συμμετοχή ομοσπονδιακών δυνάμεων στην ασφάλεια μεγάλων γεγονότων όπως ο Super Bowl, αν και συνήθως αυτό αφορά θέματα ανθρώπινης διακίνησης και παραχάραξης προϊόντων — όχι άμεσα την εφαρμογή μεταναστευτικής νομοθεσίας.

Στην αίθουσα, η εμφάνιση του «Batman» προκάλεσε στιγμιαία αμηχανία, αλλά και γέλια, με μια από τις επόμενες ομιλήτριες να σχολιάζει ότι είναι «δύσκολο να μιλήσει κανείς μετά τον Batman».

Το βίντεο της ομιλίας έγινε viral, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα, από υποστήριξη για το μήνυμα του ομιλητή μέχρι σχόλια που το θεωρούν υπερβολικό ή θεατρικό.

Το θέμα της σχέσης των τοπικών αρχών με ομοσπονδιακές υπηρεσίες ασφαλείας ενόψει μεγάλων εκδηλώσεων εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια σε εστία δημόσιας αντιπαράθεσης, με πόλεις όπως το Σαν Χοσέ να λαμβάνουν ήδη μέτρα για να περιορίσουν τη χρήση δημοτικών υποδομών από την ICE.

Με πληροφορίες από: SFGATE