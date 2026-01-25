Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Μετά από ακόμα έναν θανάσιμο πυροβολισμό Αμερικανού πολίτη στη Μινεσότα από ομοσπονδιακό πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE), ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, δήλωσε ότι το κόμμα του θα μπλοκάρει το πακέτο χρηματοδότησης την επόμενη εβδομάδα, εάν αυτό περιλαμβάνει κονδύλια για το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS).

Η ανακοίνωση, η οποία κλιμακώνει δραματικά την πιθανότητα ενός νέου μερικού «λουκέτου» (shutdown) στην κυβέρνηση, έρχεται καθώς η οργή κατά της Εσωτερικής Ασφάλειας, που επιβλέπει την υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), εντείνεται εντός του κόμματος. Αιτία στάθηκε το περιστατικό όπου μια ομάδα ομοσπονδιακών πρακτόρων ακινητοποίησε βίαια και στη συνέχεια πυροβόλησε θανάσιμα τον 37χρονο νοσηλευτή Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, Άλεξ Πρέτι, στη Μινεάπολη.

«Αυτό που συμβαίνει στη Μινεσότα είναι αποκρουστικό και απαράδεκτο για οποιαδήποτε αμερικανική πόλη», ανέφερε σε δήλωσή του ο Σούμερ, γερουσιαστής της Νέας Υόρκης. «Οι Δημοκρατικοί επιδίωξαν κοινής λογικής μεταρρυθμίσεις στο νομοσχέδιο δαπανών του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, αλλά λόγω της άρνησης των Ρεπουμπλικανών να αντιταχθούν στον Πρόεδρο Τραμπ, το νομοσχέδιο του DHS είναι οικτρά ανεπαρκές για τον περιορισμό των καταχρήσεων της ICE. Θα ψηφίσω όχι».

«Οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας δεν θα παράσχουν τις ψήφους για να προχωρήσει το νομοσχέδιο πιστώσεων εάν περιλαμβάνεται το νομοσχέδιο χρηματοδότησης του DHS», πρόσθεσε.

Η Γερουσία πρόκειται να εξετάσει το μέτρο δαπανών ως μέρος ενός ευρύτερου νομοθετικού πακέτου που θα χρηματοδοτούσε μεγάλα τμήματα της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των υπουργείων Άμυνας, Εξωτερικών, Παιδείας, Εργασίας και Μεταφορών. Το πακέτο αυτό, το οποίο επί του παρόντος προβλέπει 64,4 δισ. δολάρια για το DHS (συμπεριλαμβανομένων 10 δισ. δολαρίων για την ICE), χρειάζεται 60 ψήφους για να αποφευχθεί η παρελκυστική τακτική (filibuster) και να περάσει από τη Γερουσία. Οι Ρεπουμπλικανοί ελέγχουν επί του παρόντος 53 έδρες και θα χρειαστούν τη στήριξη των Δημοκρατικών για να εγκρίνουν το διακομματικό πακέτο.

Η επικείμενη ψηφοφορία θεωρήθηκε ως μια ενδεχομένως επώδυνη απόφαση για πολλούς Δημοκρατικούς της Γερουσίας, οι οποίοι φοβούνται την πρόκληση ενός νέου shutdown, λίγους μόλις μήνες μετά την εξαντλητική δημοσιονομική αντιπαράθεση 43 ημερών –τη μεγαλύτερη στην ιστορία του έθνους– η οποία τελικά απέτυχε να κερδίσει την παράταση των επιδοτήσεων υγειονομικής περίθαλψης.

Ωστόσο, τις ώρες μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό, αρκετοί Δημοκρατικοί βγήκαν μπροστά για να ανακοινώσουν την αντίθεσή τους, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που μέχρι τώρα φαίνονταν έτοιμοι να υπερψηφίσουν το πακέτο χρηματοδότησης.

«Η κυβέρνηση Τραμπ και η Κρίστι Νόεμ στέλνουν στους δρόμους ανεπαρκώς εκπαιδευμένους και επιθετικούς ομοσπονδιακούς πράκτορες χωρίς καμία λογοδοσία», δήλωσε η γερουσιαστής της Νεβάδα, Κάθριν Κορτέζ Μάστο. «Καταπιέζουν τους Αμερικανούς και βρίσκονται σε σύγκρουση με τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου. Αυτό προφανώς δεν αφορά την ασφάλεια των Αμερικανών. Είναι η κακοποίηση Αμερικανών πολιτών και νομοταγών μεταναστών».

Πέρυσι, η Κορτέζ Μάστο ήταν μία από τους λίγους Δημοκρατικούς που διαφοροποιήθηκαν και ψήφισαν επανειλημμένα για να παραμείνει η κυβέρνηση ανοιχτή.

Η Τζάκι Ρόζεν, η άλλη γερουσιαστής της Νεβάδα που επίσης είχε πάει κόντρα στο κόμμα της κατά τη διάρκεια του shutdown, έγραψε στο X: «Ως μέλος της Γερουσίας των ΗΠΑ, έχω την ευθύνη να ζητώ λογοδοσία από την κυβέρνηση Τραμπ όταν βλέπω καταχρήσεις εξουσίας, όπως αυτές που βλέπουμε από την ICE αυτή τη στιγμή. Γι’ αυτό θα ψηφίσω ενάντια σε οποιοδήποτε πακέτο κρατικής χρηματοδότησης περιέχει το νομοσχέδιο που χρηματοδοτεί αυτή την υπηρεσία, έως ότου υπάρξουν δικλείδες ασφαλείας για τον περιορισμό αυτών των καταχρήσεων».

Ο Μαρκ Γουόρνερ, Δημοκρατικός γερουσιαστής της Βιρτζίνια, έγραψε: «Δεν μπορώ και δεν πρόκειται να ψηφίσω τη χρηματοδότηση του DHS όσο αυτή η κυβέρνηση συνεχίζει αυτές τις βίαιες ομοσπονδιακές καταλήψεις των πόλεών μας».

Σε ένδειξη της οργής των Δημοκρατικών, η γερουσιαστής της Ουάσινγκτον, Πάτι Μάρεϊ, ηγετικό στέλεχος της επιτροπής πιστώσεων που διαπραγματεύτηκε το πακέτο, ανακοίνωσε ότι δεν θα υποστηρίξει το σχέδιο όπως είναι διατυπωμένο αυτή τη στιγμή.

«Οι ομοσπονδιακοί πράκτορες δεν μπορούν να δολοφονούν ανθρώπους στο φως της ημέρας και να αντιμετωπίζουν μηδενικές συνέπειες. ΔΕΝ θα υποστηρίξω το νομοσχέδιο του DHS ως έχει», δήλωσε στο X. «Το νομοσχέδιο του DHS πρέπει να διαχωριστεί από το ευρύτερο πακέτο χρηματοδότησης, οι Ρεπουμπλικανοί πρέπει να συνεργαστούν μαζί μας για να γίνει αυτό».

Δεν ήταν σαφές εάν οι Ρεπουμπλικανοί της Γερουσίας ήταν πρόθυμοι να διαχωρίσουν το μέτρο χρηματοδότησης του DHS από το υπόλοιπο πακέτο. Το Σάββατο, πολλοί Ρεπουμπλικανοί υπερασπίστηκαν τον πράκτορα και το υπουργείο μετά το συμβάν.

Η παρακράτηση του προϋπολογισμού της Εσωτερικής Ασφάλειας δεν θα περιόριζε απαραίτητα τις επιχειρήσεις επιβολής του νόμου του υπουργείου, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Το νομοσχέδιο εσωτερικής πολιτικής του Τραμπ για το 2025 περιλάμβανε ένα συμπλήρωμα 75 δισ. δολαρίων για την ICE, το οποίο η υπηρεσία θα μπορούσε ενδεχομένως να αξιοποιήσει εάν η χρηματοδότησή της έληγε.

Όμως οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουν την απειλή του shutdown για να προσπαθήσουν να θέσουν όρια στους ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης, των οποίων οι ολοένα και πιο βίαιες τακτικές έχουν πυροδοτήσει διαμαρτυρίες σε πόλεις σε όλη την επικράτεια των ΗΠΑ.

«Δεν πρέπει να χρηματοδοτήσουμε το DHS χωρίς σοβαρή μεταρρύθμιση. Θα μπορούσαμε να απαιτήσουμε δικαστικά εντάλματα για συλλήψεις μεταναστών. Θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε την εκπαίδευση και να απαιτήσουμε την ταυτοποίηση των πρακτόρων», δήλωσε ο γερουσιαστής Κρις Μέρφι από το Κονέκτικατ. «Αυτό που είναι απαράδεκτο είναι το τρέχον άνομο status quo».

Οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας αναμένεται να πραγματοποιήσουν συνάντηση την Κυριακή για να συζητήσουν τα επόμενα βήματά τους. Το νομοσχέδιο χρηματοδότησης πέρασε οριακά από την ελεγχόμενη από τους Ρεπουμπλικανούς Βουλή των Αντιπροσώπων την Πέμπτη, ξεπερνώντας την εξέγερση των Δημοκρατικών μετά τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ, η οποία επίσης πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Με πληροφορίες από: The Guardian