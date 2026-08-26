Στον τερματισμό μιας εκτεταμένης εκστρατείας κυβερνοκατασκοπείας, με ορμητήριο την Κίνα, προχώρησαν οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Η δράση των χάκερς είχε διεισδύσει σε κρίσιμες κυβερνητικές υποδομές, μεταξύ των οποίων το υπουργείο Δικαιοσύνης, η Γερουσία, η NASA, καθώς και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed).

Στο πλαίσιο των προστατευτικών ενεργειών, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης προέβη στην κατάσχεση ψηφιακών διευθύνσεων (domains) που υποστήριζαν τις πλατφόρμες «QScan» και «QTRouter».

Τα συγκεκριμένα λογισμικά αποτελούσαν τα βασικά εργαλεία των εισβολέων για την προσβολή των ευαίσθητων δικτύων.

Η στάση του Πεκίνου

Μέχρι στιγμής, η διπλωματική αντιπροσωπεία της Κίνας στην Ουάσιγκτον δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα επί του θέματος.

Ωστόσο, η σταθερή θέση της κινεζικής κυβέρνησης απέναντι σε ανάλογες αιτιάσεις παραμένει η κατηγορηματική άρνηση οποιασδήποτε εμπλοκής σε ψηφιακές επιθέσεις.