Μια ομάδα Αμερικανών βουλευτών και γερουσιαστών προειδοποίησε σήμερα εταιρείες κατά της εισαγωγής ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ, την οποία θεωρούν παράνομη παρά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν, και σύμφωνα με τους γερουσιαστές η εισαγωγή θα υπόκειται σε δικαστικές και κοινοβουλευτικές επιπτώσεις.

Η προειδοποίηση έρχεται σε επιστολές που γράφτηκαν από έξι γερουσιαστές – συμπεριλαμβανομένου του Ρεπουμπλικάνου Τομ Τίλις – μαζί με έναν Δημοκρατικό βουλευτή, και απευθύνονται στους επικεφαλής μεγάλων αμερικανικών τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων των JPMorgan Chase και Bank of America, καθώς και στις αρχές τριών λιμένων του Τέξας και του λιμένα της Νέας Υόρκης-Νιου Τζέρσεϊ.

Οι επιστολές τους έρχονται μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Πούτιν στις αρχές Οκτωβρίου για την παράδοση τεράστιων ποσοτήτων ρωσικού ντίζελ στις αγορές των ΗΠΑ και των παγκόσμιων αγορών.

Ένα πρώτο δεξαμενόπλοιο φορτωμένο με ρωσικό ντίζελ βρίσκεται καθ’ οδόν προς τη Νέα Υόρκη, όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τους Αμερικανούς νομοθέτες, η ισχύουσα νομοθεσία των ΗΠΑ απαγορεύει αυτό το είδος εισαγωγής μέχρι ο πρόεδρος να πιστοποιήσει ενώπιον του Κογκρέσου ότι «η Ρωσία έχει σταματήσει τις στρατιωτικές εχθροπραξίες της στην Ουκρανία, ότι η Ρωσία δεν αποτελεί άμεση στρατιωτική απειλή για τα μέλη του ΝΑΤΟ και ότι η Ρωσία αναγνωρίζει το δικαίωμα των Ουκρανών να επιλέγουν την κυβέρνησή τους».

Ο νόμος απαγορεύει επίσης οποιαδήποτε απαλλαγή από κυρώσεις «που τροποποιεί ουσιαστικά την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ έναντι της Ρωσίας» πριν το Κογκρέσο εξετάσει μια τέτοια απαλλαγή. «Μια προϋπόθεση που η κυβέρνηση δεν έχει εκπληρώσει», τονίζουν οι γερουσιαστές.

«Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε εισαγωγή ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ εγείρει σημαντικά νομικά ερωτήματα και θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο νομικών ενεργειών, καθώς και ερευνών του Κογκρέσου».

«Η χορήγηση στη Μόσχα της δυνατότητας να πουλάει ελεύθερα ρωσικό ντίζελ στις παγκόσμιες αγορές βλάπτει τα συμφέροντα ασφαλείας της Αμερικής και αποτελεί προδοσία του ουκρανικού λαού, ο οποίος αμύνεται ενάντια στον παράνομο και θανατηφόρο πόλεμο της Ρωσίας», ισχυρίζονται.