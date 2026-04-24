Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δήλωσε την Πέμπτη 23/4, ότι θα χαλαρώσει τους περιορισμούς σε ορισμένα προϊόντα κάνναβης ενώ επίσης θα αναταξινομήσει την ουσία ως λιγότερο επικίνδυνη, σε μια από τις μεγαλύτερες αλλαγές στην πολιτική των ΗΠΑ για τα ναρκωτικά εδώ και δεκαετίες.

Η κίνηση αυτή δεν νομιμοποιεί εντελώς τη μαριχουάνα σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά είναι πιθανό να αναδιαμορφώσει τη βιομηχανία των 47 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία αντιμετωπίζει συνεχιζόμενα εμπόδια σε ομοσπονδιακό επίπεδο, ακόμη και όταν όλες οι πολιτείες των ΗΠΑ εκτός από δύο την έχουν νομιμοποιήσει για ιατρική χρήση και σχεδόν οι μισές την έχουν νομιμοποιήσει και για ψυχαγωγική χρήση.

Τα προϊόντα ιατρικής κάνναβης που υπόκεινται σε κρατική ρύθμιση θα μετακινηθούν τώρα από μια ομάδα ναρκωτικών που ταξινομούνται ως εξαιρετικά εθιστικά, όπως η ηρωίνη, σε μια λιγότερο περιοριστική κατηγορία για προϊόντα που έχουν χαμηλή έως μέτρια πιθανότητα κατάχρησης, συμπεριλαμβανομένων των κοινών παυσίπονων, της κεταμίνης και της τεστοστερόνης.

Τα προϊόντα μαριχουάνας που έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ θα μετακινηθούν επίσης σε αυτήν την κατηγορία.

Ο υπηρεσιακός Γενικός Εισαγγελέας Τοντ Μπλανς δήλωσε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα επιταχύνει επίσης μια ευρύτερη προσπάθεια που θα αναταξινομήσει όλες τις χρήσεις του ψυχοδραστικού φυτού ως λιγότερο επικίνδυνες.

Τα μέτρα είναι πιθανό να μειώσουν τα εμπόδια για την έρευνα, να μειώσουν τα φορολογικά βάρη και να διευκολύνουν τις επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση.

«Αυτή η ενέργεια αναδιάρθρωσης επιτρέπει την έρευνα σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα αυτής της ουσίας, παρέχοντας τελικά στους ασθενείς καλύτερη φροντίδα και στους γιατρούς πιο αξιόπιστες πληροφορίες», δήλωσε ο Μπλάνς.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από εκτελεστικό διάταγμα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον Δεκέμβριο, με το οποίο ζητήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να χαλαρώσει τους περιορισμούς στην μαριχουάνα.

Το μέτρο αναμένεται να ενισχύσει την αναπτυσσόμενη βιομηχανία κάνναβης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ωφελώντας εταιρείες όπως η Canopy Growth.

Εκτός από την πώληση ιατρικής κάνναβης και προϊόντων της, που απευθύνονται στον καταναλωτή, ορισμένες από αυτές τις εταιρείες ερευνούν επίσης τις φαρμακευτικές τους χρήσεις για τη διαχείριση του πόνου, των συμπτωμάτων του καρκίνου, του άγχους και άλλων διαταραχών.

Οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ μετοχές εταιρειών κάνναβης σημείωσαν άνοδο μεταξύ 6% και 13% μετά την απόφαση, αλλά αργότερα αντέστρεψαν τα κέρδη τους καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στο περιορισμένο εύρος των άμεσων κινήσεων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

«Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί μια κομβική στιγμή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με την ενέργεια του Προέδρου Τραμπ να αναπρογραμματίσει την κάνναβη, η ομοσπονδιακή πολιτική ευθυγραμμίζεται επιτέλους με την επιστήμη, την ιατρική και, το πιο σημαντικό, τις ανάγκες των ασθενών», δήλωσε ο Irwin Simon, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας μαριχουάνας Tilray Brands.

Το γεγονός ότι η μαριχουάνα περιλαμβάνεται στον «Κατάλογο Ι» των ναρκωτικών, που σημαίνει ότι έχει υψηλό δυναμικό κατάχρησης και δεν έχει αποδεκτή ιατρική χρήση, έχει επικριθεί ευρέως ως αναχρονιστικό, ιδίως καθώς κάνει διείσδυση σε κρατικό επίπεδο.

Περίπου 24 πολιτείες και η Περιφέρεια της Κολούμπια το έχουν νομιμοποιήσει για ψυχαγωγικούς σκοπούς, ενώ 40 το έχουν νομιμοποιήσει πλήρως για ιατρικούς σκοπούς και άλλες οκτώ επιτρέπουν ορισμένες ιατρικές χρήσεις, σύμφωνα με την Υπηρεσία Έρευνας του Κογκρέσου. Μόνο δύο πολιτείες – το Άινταχο και το Κάνσας – δεν επιτρέπουν καμία νόμιμη χρήση.

Οι νόμιμες πωλήσεις αναμένεται να ξεπεράσουν τα 47 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026, σύμφωνα με την εταιρεία έρευνας αγοράς BDSA.

Μετά την εντολή του Τραμπ τον Δεκέμβριο, τα Ιατρικά Κέντρα Medicare και Medicaid άρχισαν να επιτρέπουν σε ορισμένους δικαιούχους του Medicare να χρησιμοποιούν προϊόντα που προέρχονται από κάνναβη, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων κανναβιδιόλης (CBD), υπό την καθοδήγηση κλινικού ιατρού.

Την Πέμπτη 23/4, ο Τραμπ δήλωσε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα. Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, κάλεσε το Κογκρέσο να ενημερώσει τον νόμο για να διασφαλίσει την πρόσβαση στο «πλήρες φάσμα» των προϊόντων CBD «διατηρώντας παράλληλα την πρόθεση του Κογκρέσου να περιορίσει την πώληση προϊόντων που ενέχουν κινδύνους για την υγεία».

Το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο παράνομο ναρκωτικό

Η μαριχουάνα είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο παράνομο ναρκωτικό στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο. Σχεδόν ένας στους πέντε κατοίκους των ΗΠΑ τη χρησιμοποιεί κάθε χρόνο, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ. Εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν συλληφθεί για κατοχή του ναρκωτικού, ακόμη και όταν αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις εισηγμένες σε χρηματιστήρια πωλούν προϊόντα που σχετίζονται με την κάνναβη.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν ξεκίνησε μια παρόμοια κίνηση το 2024, αλλά δεν οριστικοποιήθηκε όταν ο Τραμπ επέστρεψε στο αξίωμα και η Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ ακύρωσε την προσπάθεια.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι θα ξεκινήσει τις διαδικασίες στις 29 Ιουνίου για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και γνώμης εμπειρογνωμόνων σχετικά με την αναταξινόμηση του φαρμάκου.

Οι σκεπτικιστές της μαριχουάνας υποστηρίζουν ότι η νομιμοποίηση θα οδηγήσει σε αυξημένη χρήση ναρκωτικών από ανηλίκους, χαμηλότερη παραγωγικότητα στον χώρο εργασίας και αυξημένους κινδύνους για την οδική ασφάλεια.

Δεκάδες Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο εξέφρασαν αντιρρήσεις τον Δεκέμβριο όταν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε το Υπουργείο Δικαιοσύνης να χαλαρώσει τους κανονισμούς. Η αντίδραση ήταν πιο συγκρατημένη την Πέμπτη, αλλά ο γερουσιαστής Τομ Κότον, Ρεπουμπλικάνος από το Αρκάνσας, δήλωσε ότι οι κινήσεις αυτές θα διευκόλυναν τους Αμερικανούς να χρησιμοποιούν αυτό που χαρακτήρισε ως ένα ναρκωτικό που εξακολουθεί να είναι επικίνδυνο.

«Η μαριχουάνα σήμερα είναι πολύ πιο ισχυρή από ό,τι πριν από δέκα ή είκοσι χρόνια, οδηγώντας σε αυξημένη ψύχωση, αντικοινωνική συμπεριφορά και θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα», δήλωσε ο Cotton σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Μια αλλαγή στην ταξινόμηση της μαριχουάνας ως ναρκωτικού είναι ένα βήμα προς τη λάθος κατεύθυνση».

Με πληροφορίες από: Reuters