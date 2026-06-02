Το χαλάζι που έπεσε στη πόλη του Ντένβερ προκάλεσε μεγάλα προβλήματα τη Δευτέρα 1/6, καθώς ένα πολύ ισχυρό σύστημα καταιγίδων έπληξε το βορειοανατολικό τμήμα του Κολοράντο, καλύπτοντας δρόμους μέσα σε λίγα λεπτά και δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Η μετεωρολογική Υπηρεσία είχε προειδοποιήσει για επικίνδυνα φαινόμενα, ενώ δεν είναι καθόλου υπερβολή το ότι οι χαλαζόκοκκοι που έπεσαν, είχαν μέγεθος μπάλας του γκολφ και μεγαλύτερο, σε αρκετές περιοχές της μητροπολιτικής ζώνης της πόλης.

Βίντεο από το κέντρο του Ντένβερ δείχνουν οδικούς άξονες να μετατρέπονται σε λευκά «ποτάμια» από χαλάζι, με οδηγούς να κινούνται με δυσκολία λόγω της περιορισμένης ορατότητας. Το φαινόμενο εξελίχθηκε με μεγάλη ένταση αλλά σχετικά σύντομη διάρκεια, αφήνοντας ωστόσο πίσω του σημαντικές επιπτώσεις.

Δέκα λεπτά αρκούσαν για να παραλύσει η πόλη

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η καταιγίδα διήρκεσε περίπου δέκα λεπτά, ωστόσο η έντασή της ήταν αρκετή ώστε να προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους. Πολλοί έσπευσαν να μετακινήσουν τα οχήματά τους σε κλειστούς χώρους στάθμευσης, φοβούμενοι ζημιές από το μεγάλο χαλάζι.

Οι αναφορές από τις μετεωρολογικές υπηρεσίες κατέγραψαν χαλαζόκοκκους διαμέτρου περίπου 1,75 ίντσας, δηλαδή σχεδόν 4,5 εκατοστών, μέγεθος αντίστοιχο με μπάλα του γκολφ. Σε ορισμένες περιοχές οι πολίτες έκαναν λόγο για ακόμη μεγαλύτερους σχηματισμούς πάγου.

Προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους και ανεμοστρόβιλους

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ είχε εκδώσει εγκαίρως προειδοποιήσεις για έντονες καταιγίδες σε ολόκληρη τη μητροπολιτική περιοχή του Ντένβερ.

Οι ειδικοί προειδοποίησαν για πιθανότητα χαλαζιού μεγέθους έως και μπάλας τένις, καθώς και για ριπές ανέμου που θα μπορούσαν να φτάσουν τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Παράλληλα, υπήρχε αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης ανεμοστρόβιλων σε ορισμένες περιοχές του Κολοράντο, γεγονός που οδήγησε τις αρχές να καλέσουν τους πολίτες να παραμείνουν σε ασφαλείς χώρους.

Οι οδηγίες προς τους κατοίκους ήταν σαφείς: αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, παραμονή μακριά από παράθυρα και αναζήτηση καταφυγίου σε περίπτωση επιδείνωσης των φαινομένων.

Επιπτώσεις στο αεροδρόμιο και τις μεταφορές

Η κακοκαιρία επηρέασε και τις αεροπορικές μετακινήσεις. Το διεθνές αεροδρόμιο του Ντένβερ αντιμετώπισε καθυστερήσεις και επιχειρησιακά προβλήματα, καθώς οι έντονες καταιγίδες δυσχέραναν την κίνηση των αεροσκαφών.

Παράλληλα, σε αρκετούς δρόμους της πόλης καταγράφηκαν δυσχέρειες στην κυκλοφορία, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες μέχρι να απομακρυνθούν οι μεγάλες ποσότητες χαλαζιού από το οδόστρωμα.

Γιατί το Κολοράντο πλήττεται συχνά από έντονες χαλαζοπτώσεις

Το Κολοράντο συγκαταλέγεται στις πολιτείες των ΗΠΑ που επηρεάζονται συχνότερα από ισχυρές χαλαζοπτώσεις, ιδιαίτερα κατά την άνοιξη και τις αρχές του καλοκαιριού.

Η γεωγραφική θέση της περιοχής και η αλληλεπίδραση θερμών και ψυχρών αέριων μαζών στις ανατολικές πλαγιές των Βραχωδών Ορέων δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη έντονων καταιγίδων.

Οι ισχυρές ανοδικές κινήσεις αέρα μέσα στα καταιγιδοφόρα νέφη επιτρέπουν στους χαλαζόκοκκους να μεγαλώνουν σημαντικά πριν πέσουν στο έδαφος, αυξάνοντας τον κίνδυνο για ζημιές σε οχήματα, κατοικίες και καλλιέργειες.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι τα φαινόμενα αυτού του τύπου δεν είναι ασυνήθιστα για το Κολοράντο, ωστόσο η ένταση και το μέγεθος του χαλαζιού που καταγράφηκε στο Ντένβερ υπενθυμίζουν πόσο γρήγορα μπορούν να εξελιχθούν οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή.

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν νέα κύματα κακοκαιρίας τις επόμενες ημέρες, ενώ συνεργεία καταγράφουν τις ζημιές σε οχήματα, κατοικίες και δημόσιες υποδομές.

Παράλληλα, οι Αρχές και οι μετεωρολόγοι κάλεσαν τους πολίτες να παρακολουθούν τακτικά τις επίσημες μετεωρολογικές ενημερώσεις, καθώς η περίοδος των ισχυρών καταιγίδων στις κεντρικές πολιτείες των ΗΠΑ βρίσκεται ακόμη σε πλήρη εξέλιξη.

Οι εικόνες από τους δρόμους του Ντένβερ, καλυμμένους από στρώματα χαλαζιού μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, αποτελούν μία ακόμη υπενθύμιση της δύναμης των ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν όλο και συχνότερα διάφορες περιοχές της χώρας.