Η αστυνομία του Νιούπορτ Μπιτς στην Καλιφόρνια ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε 402 συλλήψεις κατά τη διάρκεια των εορτασμών της 4ης Ιουλίου, με περίπου τις μισές από αυτές να πραγματοποιούνται σε ένα και μόνο περιστατικό στη χερσόνησο Μπαλμπόα το βράδυ του Σαββάτου.

Οι αστυνομικές Αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα βιντεοληπτικό υλικό από το χάος που επικράτησε στη Νότια Καλιφόρνια, στο οποίο καταγράφονται πυροτεχνήματα να εκρήγνυνται σε χαμηλό υψόμετρο, σε απόσταση αναπνοής από ένα πλήθος ανθρώπων.

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Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι εορτασμοί της 4ης Ιουλίου προσέλκυσαν χιλιάδες επισκέπτες στο Νιούπορτ Μπιτς. Ωστόσο, αργά το βράδυ, σύμφωνα με την αστυνομία, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν μαζική εισροή νεαρών ατόμων στην περιοχή της προβλήτας του Νιούπορτ μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η αστυνομία του Νιούπορτ Μπιτς ανέφερε ότι όταν ο μεγάλος αριθμός ανηλίκων παιδιών και νεαρών κατέκλυσε την περιοχή, η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο με ρίψεις πυροτεχνήματων, αποκλεισμένους δρόμους, συμπλοκές, καθώς και τη λεηλασία ενός σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Pavilions.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ορισμένοι πέταξαν πυροτεχνήματα μέσα στο πλήθος αλλά και απευθείας κατά των αστυνομικών. Μάλιστα, ένας αστυνομικός φέρεται να χτυπήθηκε από εκρηκτικό βλήμα (τύπου όλμου).

«Μετά την κήρυξη της συγκέντρωσης ως παράνομης, περισσότεροι από 350 αστυνομικοί του Τμήματος του Νιούπορτ Μπιτς και 17 περιφερειακών υπηρεσιών επιβολής του νόμου συνεργάστηκαν για να εκκενώσουν την περιοχή, να διαλύσουν το πλήθος, να αποκαταστήσουν την πρόσβαση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης και να προστατεύσουν τους κατοίκους και τους επισκέπτες», ανέφερε η αστυνομία σε δελτίο Τύπου.

Κατά την αντίστοιχη περίοδο (από τα μεσάνυχτα της 3ης Ιουλίου έως τις 6 π.μ. της 5ης Ιουλίου) το 2025, οι αστυνομικοί στο Νιούπορτ Μπιτς είχαν συλλάβει μόλις 60 άτομα, σε σύγκριση με τα 402 άτομα που συνελήφθησαν φέτος.