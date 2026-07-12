Οι δυνάμεις των ΗΠΑ ολοκλήρωσαν έναν τρίτο γύρο πληγμάτων αυτήν την εβδομάδα εναντίον του Ιράν, πλήττοντας περίπου 140 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους, ανακοίνωσε αργά χθες, Σάββατο, το βράδυ το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Στους στόχους περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones), δυνατότητες του ναυτικού, εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυρομαχικών, δίκτυα επικοινωνιών και θέσεις παράκτιας επιτήρησης, πρόσθεσε το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ολοκλήρωσε έναν τρίτο γύρο πληγμάτων αυτή την εβδομάδα κατά του Ιράν, στις 11 Ιουλίου, καθιστώντας τις ιρανικές δυνάμεις υπόλογες για την επίθεση σε ένα ακόμη εμπορικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν περίπου 140 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους με πυρομαχικά ακριβείας που εκτοξεύτηκαν από μαχητικά αεροσκάφη ξηράς και θάλασσας, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πολεμικά πλοία. Οι στόχοι περιλάμβαναν ιρανικές εγκαταστάσεις πυραύλων και drones, ναυτικές υποδομές, αποθήκες πυρομαχικών, δίκτυα επικοινωνιών και θέσεις παράκτιας επιτήρησης.

Κατά τη διάρκεια τριών νυχτών πληγμάτων αυτή την εβδομάδα, η CENTCOM έπληξε περισσότερους από 300 στόχους κατόπιν εντολής του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων (Commander in Chief), προκειμένου να υποβαθμίσει την ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται σε πολιτικά πληρώματα και εμπορικά πλοία που διέρχονται ελεύθερα από τα στενά. Οι διελεύσεις εμπορικών πλοίων μέσω του ζωτικής σημασίας διεθνούς θαλάσσιου διαδρόμου συνεχίζονται.

Από τις αρχές Μαΐου, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν συμβάλει στη διευκόλυνση της επιτυχούς διέλευσης περισσότερων από 800 εμπορικών πλοίων και 400 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ».

Η ανάρτηση της CENTCOM στο Χ: