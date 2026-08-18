Μέσα σε μόλις 120 δευτερόλεπτα, δεκάδες άτομα εισέβαλαν σε οικογενειακό παντοπωλείο, καταστρέφοντας τα πάντα στο πέρασμά τους και αφαιρώντας εμπορεύματα. Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στο A-Z Market στο Bellflower, νοτιοανατολικά του Λος Άντζελες.

Έξω από το κατάστημα επικρατούσε το απόλυτο χάος, καθώς 100 έως 150 αυτοκίνητα είχαν αποκλείσει τη διασταύρωση των λεωφόρων Bellflower και Somerset πραγματοποιώντας «street takeover», μία παράνομη συγκέντρωση όπου οδηγοί καταλαμβάνουν δημόσιους δρόμους για να κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς και επιδείξεις.

Ζημιές 30.000 δολαρίων σε δύο λεπτά

Η έφοδος ήταν απόλυτα συντονισμένη. Τρία άτομα χρησιμοποίησαν ηλεκτρικούς τροχούς κοπής για να σπάσουν την κεντρική είσοδο. Μόλις παραβιάστηκε η πόρτα, μια ομάδα 30 έως 40 ατόμων εισέβαλε στο εσωτερικό.

Όπως κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας, οι δράστες άρπαξαν ό,τι βρήκαν μπροστά τους, προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές σε εξοπλισμό, ψυγεία και στη μηχανή του λόττο, και εξαφανίστηκαν στο πλήθος. Ο ιδιοκτήτης υπολογίζει τη συνολική ζημιά και τις απώλειες στις 30.000 δολάρια.

Η αστυνομία έφτασε στο σημείο μετά από κλήση του ιδιοκτήτη, ο οποίος ειδοποιήθηκε από τον συναγερμό. Ωστόσο, ο αποκλεισμός των δρόμων από τα εκατοντάδες οχήματα καθυστέρησε τα περιπολικά, δίνοντας στους δράστες τον χρόνο να διαφύγουν. Αν και οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει τα τρία άτομα που παραβίασαν την είσοδο, δεν έχουν προχωρήσει ακόμη σε συλλήψεις, ενώ παραμένει άγνωστο αν συνδέονται με οργανωμένο έγκλημα.

Επαναλαμβανόμενο φαινόμενο στο Λος Άντζελες

Το περιστατικό στο Bellflower δεν είναι μεμονωμένο. Λίγες ημέρες νωρίτερα, κατάστημα της αλυσίδας AutoZone στο Ανατολικό Λος Άντζελες λεηλατήθηκε δύο συνεχόμενες ημέρες (8 και 9 Αυγούστου) κάτω από παρόμοιες συνθήκες. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, το γραφείο του σερίφη δημοσιοποίησε φωτογραφίες 27 υπόπτων.

Παράλληλα, στην ίδια περιοχή είχαν σημειωθεί ανάλογες επιδρομές και τον Ιούνιο του 2025.