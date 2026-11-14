Η εντολή της ομοσπονδιακής υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) για καθήλωση των αεροσκαφών σε όλα τα αμερικανικά αεροδρόμια δεν φαίνεται πως σχετίζεται με απειλή για τις ΗΠΑ, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Μαρκγουέιν Μάλιν.

«Δεν πρόκειται για νέα 11η Σεπτεμβρίου», είπε ο Μάλιν σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο που ζητούσαν απαντήσεις για τα αίτια της απαγόρευσης. «Δεν υπάρχει καμία ένδειξη επί του παρόντος ότι πρόκειται για κακόβουλη επίθεση εναντίον μας. Προς το παρόν, πρόκειται απλώς για διακοπή τηλεπικοινωνιών», δήλωσε ο υπουργός, συμπληρώνοντας πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει ενημερωθεί για την κατάσταση.

Το FBI εκτιμά πως τα προβλήματα στις επικοινωνίες που καθήλωσαν τα αεροσκάφη στα αεροδρόμια των ΗΠΑ δεν οφείλονται σε κυβερνοεπίθεση, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg το οποίο επικαλείται καλά πληροφορημένη πηγή.

Ήταν μόλις η δεύτερη φορά, μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, που καθηλώθηκαν τα αεροσκάφη σε όλα τα αεροδρόμια των ΗΠΑ. Η προηγούμενη ήταν τον Ιανουάριο του 2023, όταν η FAA είχε αναστείλει τις απογειώσεις αεροσκαφών για σχεδόν δύο ώρες.

Eurocontrol: Αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας όλες οι πτήσεις από την Ευρώπη προς τις ΗΠΑ

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας (Eurocontrol) ενημέρωσε πως ανεστάλησαν μέχρι νεωτέρας όλες οι πτήσεις από τις 42 χώρες-μέλη του προς τις ΗΠΑ, κατόπιν αιτήματος της αμερικανικής υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) λόγω των προβλημάτων στις επικοινωνίες που έπληξαν τα κέντρα ελέγχου εναέρια κυκλοφορίας σε ολόκληρη τη χώρα.

Νωρίτερα, την Παρασκευή, σε μια εξαιρετικά σπάνια απόφαση προχώρησε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), εκδίδοντας εντολή καθήλωσης των αεροσκαφών σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας, επικαλούμενη «έκτακτες περιστάσεις» και «λόγους ασφαλείας».

Σύμφωνα με ανακοίνωση προς τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, η οποία δημοσιεύθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (13/11), η FAA έδωσε εντολή να ανασταλούν όλες οι αναχωρήσεις μέχρι νεωτέρας.

«Όλα τα αεροσκάφη που πρόκειται να αναχωρήσουν πρέπει να παραμείνουν καθηλωμένα στο έδαφος μέχρι νεωτέρας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην οδηγία.

Η απόφαση αφορά το σύνολο των αεροδρομίων των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην επιβολή του πρωτοφανούς μέτρου.

BREAKING: FAA issues a nationwide ground stop across the United States for an unknown reason. https://t.co/kzFDoj7YeN — WBC24 (@WBC24News) November 13, 2026

«Η FAA εξέδωσε εντολή καθήλωσης των αεροσκαφών σε όλα τα αεροδρόμια των ΗΠΑ, έπειτα από πρόβλημα στις επικοινωνίες που επηρεάζει όλα τα κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Οι τεχνικοί της FAA διερευνούν το ζήτημα. Θα παρέχουμε άμεση ενημέρωση μόλις έχουμε νεότερα», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι.

Το σήμα που έστειλαν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στις Ηνωμένες Πολιτείες:

Issued by the FAA just moments ago, ALL US airports are currently ground stopped. This means NO flights may depart for US airports. Flights already in the air will be allowed to land. This is related to an FAA equipment outage. https://t.co/wgyuOXeF0k — Flightradar24 (@flightradar24) November 13, 2026

Σύμφωνα με αναφορές για το συμβάν, καταγράφηκε σοβαρή τεχνική βλάβη σε κρίσιμο κέντρο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, με απώλεια ραντάρ και ραδιοεπικοινωνιών, καθώς και βλάβη σε εφεδρική γραμμή οπτικών ινών, γεγονός που οδήγησε σε άμεση διακοπή των αναχωρήσεων για την αποφυγή ατυχημάτων.

Η προηγούμενη φορά που επιβλήθηκε καθολική αναστολή πτήσεων σε εθνικό επίπεδο ήταν τον Ιανουάριο του 2023, όταν τέθηκε εκτός λειτουργίας ένα σύστημα ειδοποίησης πιλότων. Πριν από αυτό, η τελευταία φορά που είχε διαταχθεί καθολική αναστολή πτήσεων σε εθνικό επίπεδο ήταν μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.