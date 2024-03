Εκατοντάδες διαδηλωτές που τάσσονται κατά του πολέμου και ζητούν την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και τον τερματισμό της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ απέκλεισαν την Τετάρτη (13/3) το διεθνές αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο.

Πλάνα από τη συγκέντρωση δείχνουν τους διαδηλωτές να κρατούν πλακάτ με συνθήματα όπως «Μόνιμη κατάπαυση του πυρός τώρα», «Σταματήστε τον κόσμο για τη Γάζα» και «Σταματήστε να εξοπλίζετε το Ισραήλ».

🚨#BREAKING: Hundreds of pro palatine have shut down traffic and security gates at San Francisco International Airport⁰⁰📌#SanFrancisco | #Caliifornia Watch as many as 200 pro-Palestine protesters, possibly more, were stopping and blocking people from entering the security… pic.twitter.com/TEuGEz8GJC — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 13, 2024

Τηλεοπτικό δίκτυο που συνεργάζεται με το ABC News έκανε λόγο, για περισσότερους από 300 διαδηλωτές.

Update- protestors have shut down the entire international terminal at San Francisco international airport demanding a cease fire. Both major security gates are blocked https://t.co/KOeIqPy8JK — Dena Takruri (@Dena) March 13, 2024

Διαδηλώσεις υπέρ της εκεχειρίας στη Γάζα έχουν οργανωθεί σε πολλές αμερικανικές πόλεις τους τελευταίους μήνες, όπως και κοντά σε αεροδρόμια και γέφυρες στη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες.

Επίσης, έγινε μια αγρυπνία με κεριά έξω από τον Λευκό Οίκο, καθώς και πορείες στην Ουάσινγκτον.

Αυτόν τον μήνα οργανώθηκαν διαδηλώσεις πριν από την ομιλία του προέδρου Τζο Μπάιντεν, για την Κατάσταση της Ένωσης, αλλά και πριν από την απονομή των Όσκαρ.

Η διεύθυνση του αεροδρομίου ανέφερε ότι «ο διεθνής τερματικός σταθμός παρέμεινε ανοιχτός, όμως οι επιβάτες ήταν αναγκασμένοι να ακολουθήσουν διαφορετική διαδρομή για να φτάσουν έως εκεί, αφού οι ακτιβιστές απέκλεισαν τον δρόμο απ’ έξω, περπατούσαν κάνοντας κύκλους και φώναζαν συνθήματα».

BAY AREA 🇵🇸 HAPPENING NOW: More than 300 protestors are occupying several areas of the San Fransisco International Airport! They are disrupting traffic and blocking TSA lines in a terminal where flights to Israel are scheduled to demand a ceasefire & an end to US arms to Israel pic.twitter.com/D9Eyz4M5fW — Palestinian Youth Movement (@palyouthmvmt) March 13, 2024

Δεν αναφέρθηκαν καθυστερήσεις στις πτήσεις.