Συγκέντρωση έξω από το κτίριο του Κογκρέσου στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ, αλλά και μέσα σε αυτό, πραγματοποίησαν την Τετάρτη Αμερικανοεβραίοι, καλώντας το νομοθετικό σώμα να ζητήσει κατάπαυση πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

HAPPENING NOW: Hundreds of American Jews are holding a sit-in at Congress — and we won’t leave until Congress calls for a ceasefire in Gaza. As thousands of U.S. Jews protest outside, over 350 are inside, including two dozen rabbis, holding prayerful resistance. pic.twitter.com/H0b2ort6fa

Οι 350 περίπου διαδηλωτές, που οργανώθηκαν από μια αριστερή εβραϊκή ομάδα, εισήλθαν στο κτήριο από διαφορετικά σημεία εισόδου ασφαλείας και στη συνέχεια συγκεντρώθηκαν στη ροτόντα του κτηρίου γραφείων της Βουλής των Αντιπροσώπων Cannon, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας του Καπιτωλίου. Εκεί πραγματοποίησαν καθιστική διαμαρτυρία φωνάζοντας «κατάπαυση του πυρός τώρα» και κρατώντας πανό με το ίδιο μήνυμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

JUST IN: The United States Capitol has been taken over inside and outside by pro-Palestine protesters as Rep. Rashida Tlaib spoke with a crowd nearby.

Are we only allowed to call people like this insurrections when they are Donald Trump supporters?

Police are now making… pic.twitter.com/W0rttqIx51

— Collin Rugg (@CollinRugg) October 18, 2023