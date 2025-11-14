Επιμέλεια-Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Ο δημοφιλής στις ΗΠΑ influencer σεφ Michael Duarte, ευρύτερα γνωστός με το όνομα «FoodWithBearHands», σκοτώθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2025, όταν αστυνομικός τον πυροβόλησε επειδή σύμφωνα με τις Αρχές απειλούσε πολίτες με μαχαίρι.

Ο 36χρονος influencer φέρεται να απείλησε πολίτες με μαχαίρι και να κινήθηκε απειλητικά προς έναν αστυνομικό, γεγονός που οδήγησε σε δύο πυροβολισμούς και τον θανάσιμο τραυματισμό του, όπως αναφέρουν τα αμερικανικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με την αναφορά των αρχών, οι αστυνομικοί δέχτηκαν κλήση για έναν άνδρα που «είχε απειλητική συμπεριφορά κρατώντας μαχαίρι» στην περιοχή Κάστροβιλ της κομητείας Μέντινα.

Όταν έφτασαν, διαπίστωσαν ότι ο Duarte συμπεριφερόταν παράξενα και αρνιόταν να αφήσει το μαχαίρι, ενώ φώναζε προς την αστυνομικό «Θα σε σκοτώσω».

Παρά τις επανειλημμένες εντολές να πέσει στο έδαφος και να αφήσει το όπλο, κινήθηκε απειλητικά εναντίον της, με αποτέλεσμα η αστυνομικός να τον πυροβολήσει.

Ο Duarte ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στα social media, με πάνω από 2 εκατομμύρια ακόλουθους σε Instagram, TikTok και YouTube, και έγινε γνωστός για βίντεο μαγειρικής που συνδύαζαν παραδοσιακές συνταγές, smoked κρέατα και δημιουργικό περιεχόμενο. Γεννήθηκε στην Καλιφόρνια, ξεκίνησε τη μαγειρική δουλεύοντας με τον θείο του σε εστιατόριο και αργότερα στράφηκε στην παραγωγή περιεχομένου κατά την περίοδο της πανδημίας.

Το περιοδικό People αναφέρει ότι η καριέρα του Duarte ήταν μια ιστορία πάθους και επιμονής, ενώ η οικογένειά του τον περιγράφει ως άνθρωπο με «ακεραιότητα, ζεστασιά και έμπνευση για όσους τον γνώριζαν».

Η οικογένεια και η εταιρεία του, Alooma Media Group, εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη και ζήτησαν στήριξη για τη σύζυγο του Duarte, Jessica, και την 6χρονη κόρη τους, Oakley, μέσω διαδικτυακής συγκέντρωσης χρημάτων για τα έξοδα μεταφοράς, κηδείας και φροντίδας.

Η οικογένεια χαρακτήρισε την απώλεια «τραγικό ατύχημα», ενώ οι αρχές τονίζουν ότι η χρήση του όπλου ήταν αναγκαία για να αντιμετωπιστεί η απειλή προς την αστυνομικό και τους πολίτες.

Το περιστατικό άνοιξε συζήτηση για την ψυχική υγεία και τη διαχείριση κρίσεων με όπλο από τις αστυνομικές δυνάμεις στις ΗΠΑ.

Η υπόθεση του Michael Duarte δεν αφορά μόνο έναν χαρισματικό δημιουργό περιεχομένου που έφυγε πρόωρα, αλλά και την πολυπλοκότητα της δημοσιότητας, της πίεσης των social media και των κρίσεων με αστυνομική επέμβαση.

Με πληροφορίες από: People