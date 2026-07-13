Μια δικαστής στις ΗΠΑ προχώρησε στην ακύρωση του αμφιλεγόμενου διακανονισμού ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία της χώρας.

Η συγκεκριμένη συμφωνία, η οποία πλέον δεν έχει καμία ισχύ, εξασφάλιζε στις επιχειρήσεις του Ντόναλντ Τραμπ ευρείες και σαρωτικές απαλλαγές από μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους.

Παράλληλα, το αρχικό σχέδιο προέβλεπε τη δημιουργία ενός ειδικού ταμείου, το ύψος του οποίου ξεπερνούσε το 1,8 δισεκατομμύριο δολάρια, με σκοπό να αποζημιωθούν όσοι παρουσιάζονταν ως θύματα μιας υποτιθέμενης εργαλειοποίησης του δικαστικού συστήματος από την πλευρά της κυβέρνησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο σκέλος του σχεδίου είχε ήδη εγκαταλειφθεί πριν από τη δικαστική απόφαση, ωστόσο η σημερινή παρέμβαση της δικαιοσύνης βάζει οριστικό τέλος σε όλο το πλαίσιο του διακανονισμού, επαναφέροντας τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του προέδρου υπό το κανονικό καθεστώς ελέγχων.

Η δικαστής Καθλίν Ουίλιαμς έκρινε ότι ο Τραμπ και η IRS, την οποία ελέγχει ως πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν ήταν πραγματικά αντίδικοι, όπως απαιτείται από το Σύνταγμα στις αστικές υποθέσεις.

Η Ουίλιαμς παρέπεμψε έναν δικηγόρο του Τραμπ που ασχολήθηκε με την υπόθεση και υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Δικαιοσύνης που υπέγραψαν τη συμφωνία στις αρχές του δικηγορικού συλλόγου για να κρίνουν αν οι ενέργειές τους παραβίασαν τους κανόνες δεοντολογίας.

«Η ενέργεια αυτή δεν αφορούσε ποτέ έναν αντίδικο που ζητούσε τη δικαστική επίλυση ενός νομικού ζητήματος ή μια πραγματική διαφωνία», έκρινε η δικαστής. Αντιθέτως, ήταν μια απόπειρα «να παρασχεθεί κάποιου είδους νομιμότητα σε μια συμφωνία για τη χορήγηση ασυλίας σε πρόσωπα και οντότητες που σχετίζονται με τον πρόεδρο και να δεσμευτούν δισεκατομμύρια δολάρια των Αμερικανών φορολογουμένων για να αποζημιωθούν αιτιάσεις οι οποίες δεν προσδιορίζονται από τον νόμο», τόνισε.