Ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε την Τετάρτη την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να εξηγήσει μέχρι τα τέλη Ιουλίου για ποιον λόγο παραμένουν ένας μουσαμάς και μια σκαλωσιά στην πρόσοψη του Κέντρου Κένεντι, αφού αφαιρέθηκε το όνομα του Ρεπουμπλικάνου προέδρου, κατόπιν δικαστικής εντολής.

Ο δικαστής Κρίστοφερ Κούπερ, ο ίδιος που στα τέλη Μαΐου έκρινε παράνομη τη μετονομασία του διάσημου Κέντρου Κένεντι, είπε ότι η κυβέρνηση πρέπει να εξηγήσει μέχρι τις 31 Ιουλίου «τον σκοπό του μουσαμά και της σκαλωσιάς» που έχουν τοποθετηθεί στο ιστορικό κτήριο. Ο μουσαμάς είχε αναρτηθεί από τους εργάτες που, στα μέσα του μήνα, «ξήλωσαν» το όνομα του Τραμπ από την πρόσοψη.

Ο Λευκός Οίκος και το Κέντρο Κένεντι δεν ανταποκρίθηκαν στα αιτήματα για κάποιο σχόλιο.

Η Δημοκρατική βουλευτής Τζόις Μπίτι, που είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Κένεντι, προσέφυγε στη δικαιοσύνη τον περασμένο μήνα και πέτυχε να αφαιρεθεί το όνομα του Τραμπ. Το δικαστήριο απαγόρευσε επίσης το κλείσιμο του Κέντρου για δύο χρόνια, αρχής γενομένης από την 4η Ιουλίου, για ανακαίνιση όπως δήλωνε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος. Η κυβέρνηση πάντως έχει προσφύγει σε ομοσπονδιακό Εφετείο ζητώντας την αναίρεση της απόφασης.

Οι δικηγόροι της Μπίτι, σε έγγραφα που κατέθεσαν στο Εφετείο της Περιφέρειας Κολούμπια, αναφέρουν ότι «ο ημιμόνιμος μουσαμάς» που κρύβει το όνομα του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι από την κοινή θέα μοιάζει με προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ «να παρεμποδίσει την αποκατάσταση του προηγούμενου καθεστώτος του, όπως ίσχυε πριν από τη μετονομασία». Η Μπίτι χαρακτήρισε «πράξη μικροπρεπούς περιφρόνησης» του δικαστηρίου την απόκρυψη της πρόσοψης.

Ο Τραμπ, αφού διόρισε πιστούς υποστηρικτές του στο διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου Κένεντι, πρόσθεσε τον Δεκέμβριο το δικό του όνομα σε εκείνο του προκατόχου του, μετονομάζοντάς το σε «Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Τραμπ Κένεντι». Η μετονομασία καταγγέλθηκε από την οικογένεια Κένεντι και τους Δημοκρατικούς, που αμφισβήτησαν τη νομιμότητά της. Ο δικαστής Κούπερ τους δικαίωσε στα τέλη Μαΐου, κρίνοντας ότι μόνο το Κογκρέσο είναι αρμόδιο να λάβει τέτοια απόφαση. Ο Λευκός Οίκος είχε δηλώσει τότε ότι «θα εργαστεί με το Κογκρέσο για να του μεταβιβάσει» τον έλεγχο του Κέντρου.