Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Μια ομοσπονδιακή δικαστής αποφάσισε τη Δευτέρα 24/11, να απορρίψει τις ποινικές κατηγορίες εναντίον του πρώην διευθυντή του FBI, Τζέιμς Κόμι, και της γενικής εισαγγελέως της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, κρίνοντας ότι ο διορισμός της προσωρινής εισαγγελέως που είχε επιλέξει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την υπόθεση ήταν παράνομος.

Η απόφαση αυτή θεωρείται σημαντικό πλήγμα στις προσπάθειες Τραμπ να ασκήσει διώξεις σε βάρος πολιτικών αντιπάλων και επικριτών του.

Τον Σεπτέμβριο, η Λίντσεϊ Χάλιγκαν, πρώην δικηγόρος του Τραμπ, διορίστηκε προσωρινή εισαγγελέας για την ανατολική περιφέρεια της Βιρτζίνια, αναλαμβάνοντας τις έρευνες σε βάρος Κόμι και Τζέιμς, παρά το γεγονός ότι δεν διέθετε προηγούμενη εμπειρία στον χώρο.

Και οι δύο κατήγγειλαν τον παράτυπο διορισμό της Χάλιγκαν.

Η δικαστής Κάμερον ΜακΓκόουαν Κάρι έκρινε ότι η Χάλιγκαν δεν είχε νομική αρμοδιότητα να απαγγείλει κατηγορίες εναντίον τους, αφήνοντας ωστόσο στο υπουργείο Δικαιοσύνης τη δυνατότητα να αναθέσει τις έρευνες σε άλλον εισαγγελέα. Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι «όλες οι ενέργειες που προέκυψαν από τον παράτυπο διορισμό της κ. Χάλιγκαν συνιστούν παράνομη άσκηση εκτελεστικής εξουσίας και ακυρώνονται».

Η Λετίσια Τζέιμς δήλωσε ότι η απόφαση αποτελεί νίκη και εξέφρασε ευγνωμοσύνη για την υποστήριξη που έλαβε από όλη τη χώρα, ενώ ο δικηγόρος της, Άμπι Λόυελ, τόνισε ότι η Τζέιμς θα συνεχίσει να αμφισβητεί τυχόν «πολιτικά υποκινούμενες κατηγορίες» με κάθε διαθέσιμο ένδικο μέσο.

Από την πλευρά του, ο Τζέιμς Κόμι σχολίασε μέσω βίντεο στο Instagram ότι η υπόθεση ήταν «δίωξη βασισμένη σε εχθρότητα και ανικανότητα», αντικατοπτρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο το υπουργείο Δικαιοσύνης λειτουργεί υπό την ηγεσία του Τραμπ.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης προτίθεται να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης της δικαστού.

Ο Κόμι είχε κατηγορηθεί για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και ψευδείς δηλώσεις, με αφορμή την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο (2013-2017) και την έρευνα του FBI σχετικά με πιθανή εμπλοκή της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του 2016, ενώ ο Τραμπ είχε τον ίδιο καιρό απολύσει τον Κόμι από τη θέση του διευθυντή.

Η 66χρονη Λετίσια Τζέιμς είχε αντιμετωπίσει κατηγορίες για ψευδείς δηλώσεις σε αίτημα στεγαστικού δανείου με ευνοϊκούς όρους.

Η Τζέιμς, μέλος των Δημοκρατικών, είχε επίσης κινήσει διώξεις κατά του Τραμπ και των γιών του, Ντόναλντ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ, για υπερτιμήσεις μετοχών της Trump Organization κατά τη δεκαετία του 2010, προκειμένου να εξασφαλίσουν ευνοϊκότερα δάνεια και όρους ασφάλισης.

Ακολούθησε δίκη το 2024, που κατέληξε σε πρόστιμο 464 εκατ. δολαρίων για τον Τραμπ, το οποίο όμως ακυρώθηκε από εφετείο τον περασμένο Αύγουστο.

Με πληροφορίες από: Reuters