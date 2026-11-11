Αμερικανός ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε χθες Τρίτη αίτημα του BBC, που ζητούσε από τη δικαιοσύνη να βάλει στο αρχείο μήνυση και αγωγή του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του βρετανικού δημόσιου οπτικοακουστικού φορέα, απόφαση που επιτρέπει τη συνέχιση της διαδικασίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αμέσως πανηγύρισε την «τεράστια νίκη» του μέσω Truth Social. Κατηγορεί το BBC των «ψευδών ειδήσεων», κατ’ αυτόν, για μοντάζ βίντεο ώστε να εμφανίζεται να δηλώνει κάτι που «δεν είπε ποτέ».

Η σχετική ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Μια τεράστια νίκη κατά των «ψευδών ειδήσεων» (fake news) —με το BBC, έναν κατάφωρο διαστρεβλωτή της αλήθειας, να βρίσκεται στο επίκεντρο— μόλις επιτεύχθηκε χάρη σε μια απόφαση του ιδιαίτερα σεβαστού δικαστή του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Νότιας Περιφέρειας της Φλόριντα, Jeffrey T. Kuntz. Στην ισχυρή του απόφαση, ο δικαστής Kuntz έγραψε: «Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο ειδησεογραφικός οργανισμός κατασκεύασε την ιστορία. Το BBC το παραδέχθηκε, επιβεβαιώνοντας ότι είχε επεξεργαστεί ένα βίντεο ώστε να παρουσιάσει τον Πρόεδρο Τραμπ να κάνει μια δήλωση που ουδέποτε έκανε». Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε εναντίον όλων εκείνων που προσπαθούν να εξαπατήσουν τον αμερικανικό λαό — και να τους νικάμε! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό. Πρόεδρος DONALD J. TRUMP», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ντ. Τραμπ.