Αμερικανίδα δικαστής, διέταξε την απέλαση του αγωνιστή για την παλαιστινιακή υπόθεση Μαχμούντ Χαλίλ στην Αλγερία ή τη Συρία, με απόφασή που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες, Τετάρτη (17/9).

Η ηγετική μορφή του κινήματος διαμαρτυρίας υπέρ των Παλαιστινίων στο πανεπιστήμιο Κολούμπια, στη Νέα Υόρκη, θα πρέπει να «απελαθεί από τις ΗΠΑ στην Αλγερία, ή εναλλακτικά στη Συρία», λόγω παρατυπίας σε αίτηση για άδεια διαμονής που είχε υποβάλει, αποφάσισε η δικαστής στη Λουιζιάνα, Τζέιμι Κόμανς.

Στην απόφαση της, στην οποία μπορεί να ασκηθεί έφεση, η δικαστής εκτιμά πως οι παρατυπίες που προσάπτονται στον Χαλίλ στην αίτησή που έκανε, δεν είναι κάτι που ξέχασε, ούτε είναι κάτι που έκανε ένας άνθρωπος που είναι «κακώς πληροφορημένος ή ανεπαρκώς μορφωμένος», αλλά «εσκεμμένη» προσπάθεια να «παρουσιαστούν γεγονότα με ανακριβή τρόπο».

🚨 BREAKING: Louisiana immigration judge orders pro-Palestine activist & US green card holder Mahmoud Khalil deported to Syria or Algeria—for activism? This is chilling for free speech! pic.twitter.com/W5vycyqP7x — Ahmed Eldin | احمد الدين (@ASE) September 18, 2025

Γεννημένος στη Συρία, παιδί παλαιστίνιων γονιών, κάτοχος άδειας μόνιμης παραμονής στην αμερικανική επικράτεια, ο Μαχμούντ Χαλίλ συνελήφθη την 8η Μαρτίου, στη Νέα Υόρκη από ομοσπονδιακή αστυνομική υπηρεσία, συναρμόδια για την επιβολή του νόμου ως προς τη μετανάστευση, την ICE. Αφέθηκε ελεύθερος την 21η Ιουνίου, όμως η διαδικασία απέλασής του συνεχίστηκε.

Σύμβολο της βούλησης του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ να παταχτεί το κίνημα υποστήριξης στην Παλαιστίνη στις πανεπιστημιουπόλεις, που ο ρεπουμπλικάνος ταυτίζει με τον «αντισημιτισμό», ο Μαχμούντ Χαλίλ κατηγορήθηκε από την αμερικανική κυβέρνηση πως είναι «υποστηρικτής της Χαμάς».

Ο νεαρός, που μόλις πήρε πτυχίο από το Κολούμπια, είναι παντρεμένος με οδοντίατρο, η οποία γέννησε τον γιο τους ενώ εκείνος βρισκόταν στη φυλακή.

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από μια οργάνωση υπεράσπισης των πολιτικών δικαιωμάτων, ο Χαλίλ αντέδρασε στη δικαστική διαταγή απέλασής του σχολιάζοντας πως «δεν είναι έκπληξη το ότι η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει να υιοθετεί μέτρα αντιποίνων σε βάρος μου επειδή άσκησα το δικαίωμά του στην ελευθερία της έκφρασης».

Πηγές ΑΠΕ – ΜΠΕ / AFP