Δύο σοβαρά περιστατικά βίας που σημειώθηκαν την ίδια ημέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στις αρχές ασφαλείας, καθώς έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή και φόβων για επιθέσεις στο αμερικανικό έδαφος.

Στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια, ένοπλος άνοιξε πυρ σε αίθουσα διδασκαλίας του Old Dominion University, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας δύο ακόμη, πριν τελικά εξουδετερωθεί από φοιτητές που τον ακινητοποίησαν.

Την ίδια ημέρα, σε ξεχωριστό περιστατικό στο West Bloomfield Township κοντά στο Ντιτρόιτ, ένας άνδρας έριξε το φορτηγό του στις εγκαταστάσεις της συναγωγής Temple Israel και στον παιδικό σταθμό που λειτουργεί στον ίδιο χώρο, προτού σκοτωθεί κατά την αντιπαράθεσή του με προσωπικό ασφαλείας.

Τα δύο περιστατικά έχουν εντείνει τις ανησυχίες των αρχών για πιθανή αύξηση βίαιων ενεργειών στις ΗΠΑ, σε μια περίοδο που η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται μετά τις αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον στόχων στο Ιράν και τις επιθέσεις αντιποίνων της Τεχεράνης κατά του Ισραήλ και χωρών του Κόλπου όπου βρίσκονται αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.

Επίθεση σε πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια

Η ένοπλη επίθεση στο Old Dominion University σημειώθηκε νωρίτερα την Πέμπτη 12/3, μέσα σε αίθουσα διδασκαλίας που σχετίζεται με το πρόγραμμα εκπαίδευσης εφέδρων αξιωματικών (ROTC) του στρατού των ΗΠΑ.

Από τα πυρά σκοτώθηκε ένας άνθρωπος, ενώ δύο ακόμη τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με τις αρχές, και τα τρία θύματα συνδέονταν με το πανεπιστήμιο, το οποίο διατηρεί στενούς δεσμούς με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και διαθέτει μεγάλο αριθμό φοιτητών που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει στον στρατό.

Ο δράστης αναγνωρίστηκε ως ο Mohamed Bailor Jalloh, πρώην στρατιωτικός, ο οποίος είχε καταδικαστεί το 2017 για παροχή υλικής υποστήριξης στο Ισλαμικό Κράτος (ISIS) και είχε αποφυλακιστεί το 2024.

Σύμφωνα με το FBI, ο Τζαλόχ φώναξε «Αλλάχ Άκμπαρ» πριν ανοίξει πυρ μέσα στην αίθουσα. Στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε από φοιτητές του ROTC και πέθανε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, πριν φτάσουν στο σημείο ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Οι ομοσπονδιακές αρχές εξετάζουν το περιστατικό ως πιθανή τρομοκρατική ενέργεια.

Επίθεση σε συναγωγή στο Μίσιγκαν

Λίγες ώρες αργότερα, συναγερμός σήμανε στο προάστιο West Bloomfield του Ντιτρόιτ όταν ένας άνδρας έριξε το φορτηγό του στις πόρτες της συναγωγής Temple Israel.

Ο δράστης, που ταυτοποιήθηκε ως ο Ayman Ghazali, 41 ετών, γεννημένος στον Λίβανο και πολιτογραφημένος Αμερικανός από το 2016, οδήγησε το όχημα μέσα στο κτίριο προτού πυροβοληθεί από φρουρό ασφαλείας.

Ένας φύλακας τραυματίστηκε όταν χτυπήθηκε από το όχημα και έχασε προσωρινά τις αισθήσεις του, σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας Όκλαντ, Michael Bouchard.

Στον παιδικό σταθμό που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της συναγωγής βρίσκονταν περίπου 140 παιδιά, τα οποία απομακρύνθηκαν άμεσα και με ασφάλεια.

Την ίδια στιγμή, περίπου 30 αστυνομικοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο λόγω εισπνοής καπνού όταν πυρκαγιά άγνωστης αιτίας ξέσπασε μέσα στο κτίριο μετά την πρόσκρουση του φορτηγού.

Η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας και το FBI διερευνούν την υπόθεση ως πιθανή στοχευμένη επίθεση κατά της εβραϊκής κοινότητας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων, ο Γκαζάλι φέρεται να είχε υποστεί σοβαρό ψυχολογικό σοκ όταν ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο χωριό της οικογένειάς του στον Λίβανο, περίπου δέκα ημέρες νωρίτερα, σκότωσε δύο από τα αδέλφια του και δύο ανιψιούς του.

Ανησυχία για αύξηση επιθέσεων

Οι επιθέσεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι εβραϊκές κοινότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται ήδη σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.

Σύμφωνα με στοιχεία του FBI, τα αντισημιτικά περιστατικά έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με τα αντιεβραϊκά εγκλήματα να αντιπροσωπεύουν σχεδόν τα δύο τρίτα των περισσότερων από 5.300 εγκλημάτων μίσους με θρησκευτικό κίνητρο που έχουν καταγραφεί από τον Φεβρουάριο του 2024.

Η γενική εισαγγελέας του Μίσιγκαν, Dana Nessel, δήλωσε ότι «ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση στο Μίσιγκαν και δεν μπορεί να γίνει ανεκτός».

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε την επίθεση στο Μίσιγκαν «φρικτή» και εξέφρασε την αλληλεγγύη του στην εβραϊκή κοινότητα της περιοχής του Ντιτρόιτ.

Εβραϊκές και μουσουλμανικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα έχουν ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας τους μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου.

«Δυστυχώς συζητούσαμε εδώ και εβδομάδες το ενδεχόμενο να συμβεί κάτι τέτοιο», δήλωσε ο σερίφης Μπουσάρ. «Όλες οι εβραϊκές εγκαταστάσεις στην περιοχή θα έχουν αυξημένη παρουσία αστυνομίας μέχρι να ξεκαθαρίσει πλήρως η κατάσταση».

Οι αμερικανικές αρχές βρίσκονται σε γενική επιφυλακή από την έναρξη της νέας σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε αεροδρόμια, δημόσιους χώρους και θρησκευτικούς χώρους σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από: Reuters