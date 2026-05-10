Σειρά κρίσιμων επαφών στην Ανατολική Ασία ξεκινά τη Δευτέρα ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επικείμενη Σύνοδο Κορυφής μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του Κινέζου ομολόγου του, Σι Τζινπίνγκ.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Μπέσεντ γνωστοποίησε το πρόγραμμα των συναντήσεών του, το οποίο περιλαμβάνει σημαντικές συνομιλίες στο Τόκιο και τη Σεούλ, με στόχο τον συντονισμό των οικονομικών σχέσεων και την προώθηση του διαλόγου πριν από τη συνάντηση των δύο ηγετών στο Πεκίνο.

Ειδικότερα, ο Αμερικανός Υπουργός αναμένεται να συναντηθεί την Τρίτη με την Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι, ενώ την Τετάρτη θα έχει συνομιλίες στη Σεούλ με τον Αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης, Χε Λιφένγκ.

Η περιοδεία αυτή χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη διπλωματική βαρύτητα, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας στο διεθνές οικονομικό προσκήνιο. Η επιλογή της Σεούλ ως τόπου συνάντησης με τον Κινέζο Αντιπρόεδρο, υπογραμμίζει τον ρόλο των περιφερειακών εταίρων στη διαμόρφωση της νέας ατζέντας μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου.