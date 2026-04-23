Ο επενδυτικός φορέας κρυπτονομισμάτων (crypto) της οικογένειας Τραμπ, World Liberty Financial, βρίσκεται στο επίκεντρο σοβαρής νομικής διαμάχης, καθώς ένας από τους δισεκατομμυριούχους υποστηρικτές του κατέθεσε μήνυση εναντίον του, κατηγορώντας το για εκβιασμό και παράνομη κατάσχεση tokens.

Ο επιχειρηματίας των crypto και ιδρυτής της TRON, Justin Sun, υποστηρίζει ότι η εταιρεία συμμετείχε σε ένα «παράνομο σχέδιο» για να κατασχέσει τα WLFI tokens του, το κρυπτονόμισμα που έχει εκδώσει η ίδια η World Liberty Financial.

Billionaire sues Trump co-founded crypto firm over extortion and 'illegal scheme'



Σύμφωνα με τον Sun, η εταιρεία, η οποία έχει συνιδρυθεί από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ Trump και τον γιο του Έρικ Τραμπ, «πάγωσε» όλα τα tokens του, του αφαίρεσε το δικαίωμα ψήφου σε θέματα διακυβέρνησης και απείλησε ακόμη και με «καύση» (burning) των tokens του, δηλαδή οριστική διαγραφή τους.

Η World Liberty Financial αρνείται κάθε παράβαση, υποστηρίζοντας ότι ο Sun «παίζει τον ρόλο του θύματος ενώ διατυπώνει αβάσιμες κατηγορίες για να καλύψει τη δική του συμπεριφορά».

Ο ίδιος ο Sun, που είχε επενδύσει αρχικά 45 εκατομμύρια δολάρια στο project και έχει δηλώσει ότι η αξία των tokens του έφτασε κάποια στιγμή ακόμη και τα 1 δισεκατομμύριο δολάρια, ανέφερε ότι η στήριξή του βασίστηκε στη σύνδεση του εγχειρήματος με την οικογένεια Τραμπ και στη μακροχρόνια υποστήριξή του προς τα κρυπτονομίσματα. Μάλιστα, είχε αγοράσει και 100 εκατομμύρια δολάρια σε meme coins του Τραμπ το 2025.

Στην αγωγή που κατέθεσε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σαν Φρανσίσκο, ο Sun ισχυρίζεται ότι οι αρχικές υποσχέσεις της εταιρείας, πως οι κάτοχοι tokens θα μπορούσαν στο μέλλον να τα εμπορεύονται ήταν «ψευδείς και παραπλανητικές», ενώ υποστηρίζει ότι, παρά το γεγονός πως η αγορά έχει ανοίξει, ο ίδιος εξακολουθεί να μην μπορεί να πουλήσει κανένα από τα tokens του.

Από την πλευρά της εταιρείας, ο συνιδρυτής Ζακ Γουίτκοφ, γιος του απεσταλμένου του Τραμπ στη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ, χαρακτήρισε τη μήνυση «απελπισμένη προσπάθεια αποπροσανατολισμού από τις δικές του παραβάσεις», προσθέτοντας ότι η αγωγή είναι «χωρίς καμία βάση» και θα απορριφθεί. Υποστήριξε επίσης ότι ο Sun έχει εμπλακεί σε συμπεριφορές που ανάγκασαν την εταιρεία να λάβει μέτρα προστασίας.

Ο Έρικ Τραμπ σχολίασε με αιχμηρό τρόπο την υπόθεση, λέγοντας: «Το μόνο πιο γελοίο από αυτή τη μήνυση είναι το να ξοδέψεις 6 εκατομμύρια δολάρια για μια μπανάνα κολλημένη σε τοίχο», αναφερόμενος σε γνωστή καλλιτεχνική αγορά του Sun το 2024, όταν αγόρασε και στη συνέχεια έφαγε έργο του Maurizio Cattelan.

Eric Trump: "the only thing more ridiculous" than TRON founder Justin Sun's lawsuit is "spending $6 million on a banana duct-taped to a wall."

Παράλληλα, ανησυχίες έχουν προκύψει και για τον τρόπο με τον οποίο το project δανείζεται με βάση την αξία των tokens του, ενώ η τιμή του WLFI έχει σημειώσει μεγάλη πτώση, από 31 σεντς τον Σεπτέμβριο σε κάτω από 8 σεντς.

Σε πολιτικό επίπεδο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) έχει σταματήσει την έρευνα εις βάρος του Sun, γεγονός που έχει προκαλέσει ερωτήματα από τη γερουσιαστή Elizabeth Warren σχετικά με πιθανή σύνδεση με τις επενδύσεις του στα crypto projects του Τραμπ.

Την ίδια ώρα, προβλήματα αντιμετωπίζει και η εταιρεία πίσω από το Truth Social, καθώς αντικαταστάθηκε ο CEO της Devin Nunes, μετά από μεγάλη πτώση της μετοχής. Οι μετοχές της Trump Media & Technology έχουν χάσει σχεδόν τα δύο τρίτα της αξίας τους μέσα σε έναν χρόνο, καθώς δυσκολεύεται να προσελκύσει χρήστες πέρα από τον ίδιο τον πρώην πρόεδρο.