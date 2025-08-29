Τρεις σχολικές Περιφέρειες στη Φλόριντα, θα πραγματοποιήσουν δοκιμές μιας νέας σειράς drones εξοπλισμένων με μη θανατηφόρα όπλα, όπως σπρέι πιπεριού και σφαιρίδια σκόνης πιπεριού, που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την αποτροπή επιθέσεων με όπλα σε σχολικές μονάδες.

Η Εταιρεία Campus Guardian Angel, με έδρα το Τέξας, η οποία αναπτύσσει την τεχνολογία, δήλωσε ότι το Υπουργείο Παιδείας της Φλόριντα θα επιλέξει τις σχολικές Περιφέρειες που θα συμμετάσχουν στη δοκιμή.

Ήδη, τα Δημόσια Σχολεία της Κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, η μεγαλύτερη σχολική περιφέρεια της πολιτείας, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και έχουν ήδη πραγματοποιήσει δοκιμές, σύμφωνα με το CBS News.

Τα drones θα φυλάσσονται σε ασφαλή κουτιά φόρτισης μέσα στα σχολεία και θα ελέγχονται εξ αποστάσεως από πιστοποιημένους πιλότους της FAA, που εδρεύουν στο Τέξας

Ωστόσο, σύμφωνα με την Εταιρεία, μπορούν να ενεργοποιηθούν άμεσα από τους υπεύθυνους του σχολείου, μέσω σιωπηλού συναγερμού ή άλλων μηχανισμών.

Κάθε drone διαθέτει σύστημα αμφίδρομης επικοινωνίας, συναγερμούς και μη θανατηφόρα σφαιρίδια σκόνης πιπεριού.

Επιπλέον, μπορεί να σπάει τζάμια χρησιμοποιώντας τον ειδικό μηχανισμό «glass punch» για να αποσπά την προσοχή των δραστών.

Τα drones θα μεταδίδουν σε ζωντανή μετάδοση βίντεο στις Αρχές, βοηθώντας στον συντονισμό των επιχειρήσεων, στον εντοπισμό πιθανών εισόδων και τελικά στον εντοπισμό οποιουδήποτε απειλεί το σχολείο.

«Σε μια επίθεση με πυροβολισμούς σε σχολείο, οι περισσότεροι θάνατοι συμβαίνουν μέσα στα πρώτα 120 δευτερόλεπτα».

Το ζήτημα είναι πόσο γρήγορα μπορείς να φτάσεις εκεί και να αντιμετωπίσεις τον ένοπλο», δήλωσε στο CBS News ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Campus Guardian Angel, Τζάστιν Μάρστον.

Πιστοποιημένοι πιλότοι ελέγχουν τα drones εξ αποστάσεως, με δυνατότητα ενεργοποίησης από το Προσωπικό του Σχολείου.(Gampus Guardian Angel)

Το κόστος για κάθε πακέτο με έξι drones, εκτιμάται στα 1.000 δολάρια μηνιαίως ανά 500 μαθητές, επιπλέον μιας εφάπαξ χρέωσης 15.000 δολαρίων για την αγορά.

Ανάλογα με το μέγεθος του σχολείου, μπορεί να απαιτούνται από 3 έως 15 τέτοια πακέτα.

Ο Κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, έχει ήδη δεσμεύσει 557.000 δολάρια στον προϋπολογισμό του 2025-2026 για την κάλυψη των επιδείξεων της τεχνολογίας, αν και παραμένει άγνωστο το τελικό κόστος αγοράς και εγκατάστασης.

Από το 2018, τη χρονιά της σφαγής στο Λύκειο Parkland, έχουν καταγραφεί περισσότερα από 60 περιστατικά με πυροβολισμούς σε σχολεία της Φλόριντα, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων K-12 School Shooting Database.

Πιο πρόσφατα, τον Απρίλιο, δύο άτομα σκοτώθηκαν σε περιστατικό στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα, όταν ο γιος ενός τοπικού σερίφη άνοιξε πυρ, προκαλώντας νέο σοκ σε μαθητές που ήδη είχαν βιώσει ή χάσει φίλους στην επίθεση του Parkland.