Δώδεκα Αμερικανοί Γερουσιαστές, εκ των οποίων οι μισοί είναι Ρεπουμπλικάνοι, κατήγγειλαν χθες Τρίτη (13/10) τη συμφωνία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την αγορά ρωσικού ντίζελ, κάνοντας λόγο για «προδοσία του ουκρανικού λαού» και αυξάνοντας τις πιέσεις στον Λευκό Οίκο ώστε να ανακαλέσει την άρση των κυρώσεων στη Μόσχα.

«Η συμφωνία στην οποία καταλήξατε με τον πρόεδρο (της Ρωσίας) Βλαντίμιρ Πούτιν στις 9 Οκτωβρίου δεν θα οδηγήσει σε δίκαια αποτελέσματα, ούτε θα ωφελήσει τους Αμερικανούς», εκτιμούν οι 12 γερουσιαστές στην ανοιχτή επιστολή τους που απευθύνεται στον Τραμπ. Όπως λένε, η προβλεπόμενη άρση των αμερικανικών κυρώσεων στις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ «θα επιτρέψει στον Πούτιν να χρηματοδοτήσει περαιτέρω την πολεμική μηχανή του».

«Το να δίνεται στη Μόσχα η δυνατότητα να πουλάει ελεύθερα το ρωσικό ντίζελ στις διεθνείς αγορές βλάπτει τα συμφέροντα ασφαλείας των ΗΠΑ και συνιστά προδοσία του ουκρανικού λαού», πρόσθεσαν.

«Αυτή η συμφωνία είναι δώρο στον αντίπαλό μας και προδοσία των συμμάχων μας. Πρέπει να ακυρωθεί», υπογράμμισαν.

Οι γερουσιαστές υπενθύμισαν εξάλλου ότι το Κογκρέσο υιοθέτησε πρόσφατα μια νέα δέσμη κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας και προέτρεψαν τον πρόεδρο Τραμπ «να εφαρμόσει οικονομική πίεση στη Ρωσία και τους κυριότερους συνεργούς αυτού του πολέμου, ιδίως στην Κίνα» ώστε να ενισχυθεί η θέση του Αμερικανού προέδρου στις διαπραγματεύσεις και να οδηγηθεί «αυτός ο καταστροφικός πόλεμος στον γρήγορο τερματισμό του».

Η επιστολή, που φέρει ημερομηνία 13 Οκτωβρίου, υπογράφεται από έξι Ρεπουμπλικάνους Μιτς Μακόνελ (Κεντάκι), Τομ Τίλις (Βόρεια Καρολίνα), Σούζαν Κόλινς (Μέιν), Άλαν Άρμστρονγκ (Οκλαχόμα), Λίζα Μαρκόφσκι (Αλάσκα) και Τζον Κόρνιν (Τέξας) και από έξι Δημοκρατικούς Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ (Κονέκτικατ), Τζιν Σαχίν (Νιου Χαμσάιρ), Ρίτσαρντ Ντέρμπιν (Ιλινόι), Σέλντον Γουάιτχαουζ και Τζακ Ριντ (Ρόουντ Άιλαντ) και Κρις Κουνς (Κονέκτικατ). Οι Ρεπουμπλικάνοι Κόλινς, Μαρκόφσκι και Τίλις είχαν συνυπογράψει με τους Δημοκρατικούς μια κοινή ανακοίνωση και την Κυριακή, ζητώντας από τον Τραμπ να ακυρώσει τη συμφωνία επειδή η αμερικανική νομοθεσία απαγορεύει τις εισαγωγές ενεργειακών προϊόντων από τη Ρωσία μέχρι να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Να σημειωθεί ότι ο Τζον Κόρνιν, ο Μιτς Μακόνελ και ο Τομ Τίλις δεν είναι υποψήφιοι για ανανέωση της θητείας τους στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο Τραμπ ρωτήθηκε για τη συμφωνία αλλά απέφυγε να απαντήσει στην ερώτηση αν η Ρωσία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από το ντίζελ για να αγοράσει βόμβες.