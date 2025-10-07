Νεκρά βρέθηκαν δύο νεαρές κοπέλες σε βαγόνι του μετρό της Νέας Υόρκης, με τον επικεφαλής της υπηρεσίας μεταφορών να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το subway surfing.

Η ηλικία των νεκρών κοριτσιών που βρέθηκαν πάνω σε συρμό με προορισμό το Μπρούκλιν δεν επιβεβαιώθηκε, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας. Ο Δημήτριος Κρίχλοου, πρόεδρος της NYC Transit, χαρακτήρισε τους θανάτους ως τραγωδία και τόνισε τους κινδύνους του subway surfing. «Είναι τραγικό που δύο νεαρά κορίτσια έχασαν τη ζωή τους επειδή πίστευαν ότι το να επιβαίνουν έξω από ένα τρένο του μετρό ήταν ένα αποδεκτό παιχνίδι», δήλωσε ο Κρίχλοου.

REPORT: “Subway surfing” is becoming a growing trend among teenagers who will “surf” and run on top of moving trains. The trend is common in New York City where teens risk their lives just for some views online. One Manhattan mother is suing Meta, TT and the MTA after her son… pic.twitter.com/ItBRrbnQAg — Collin Rugg (@CollinRugg) May 8, 2024

«Είναι αυτοκτονία»

«Οι γονείς, οι δάσκαλοι και οι φίλοι πρέπει να είναι σαφείς με τους αγαπημένους τους: το να ανεβαίνεις στην οροφή ενός βαγονιού του μετρό δεν είναι “σέρφινγκ”, είναι αυτοκτονία. Σκέφτομαι τόσο τις θλιμμένες οικογένειες όσο και τους εργαζόμενους των μέσων μαζικής μεταφοράς που ανακάλυψαν αυτά τα παιδιά, οι οποίοι έχουν όλοι συγκλονιστεί από αυτή την τραγωδία», είπε ο Κρίχλοου.

Ο υποψήφιος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, δήλωσε: «Η καρδιά μου ραγίζει για τις οικογένειες και τους αγαπημένους των δύο εφήβων κοριτσιών που έχασαν τραγικά τη ζωή τους πάνω στο τρένο». Είπε ότι το περιστατικό «είναι μια σκληρή υπενθύμιση των κινδύνων του subway surfing».

Drones σώζουν νέους

Σύμφωνα με το NBC, 18 άτομα έχουν σκοτωθεί στη Νέα Υόρκη το 2023 και το 2024 κάνοντας subway surfing. Το 2025, πριν τον θάνατο των δύο κοριτσιών, η αστυνομία είχε ανακοινώσει ακόμη τρεις θανάτους.

Το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης έχει αρχίσει να πετάει drones πάνω από τα τρένα προκειμένου να εντοπίσει άτομα που κάνουν subway surfing. Ο δήμαρχος Έρικ Άνταμς δήλωσε τον Ιούνιο ότι μέχρι στιγμής φέτος οι αρχές «έσωσαν 52 άτομα».

Αγωγές

Η Νόρμα Ναζάριο, της οποίας ο 15χρονος γιος Ζάκερι πέθανε το 2023 κάνοντας subway surfing, κατέθεσε agvg;h εναντίον των ByteDance, TikTok και Meta το 2024. Είπε στο NBC ότι ο γιος της μυήθηκε στο «subway surfing» μέσω των κοινωνικών μέσων. Ο Ζάκερι σκοτώθηκε όταν το κεφάλι του χτύπησε σε μια δοκό ενώ βρισκόταν πάνω σε ένα τρένο που διέσχιζε τη γέφυρα του Γουίλιαμσμπουργκ .

Η αγωγή αναφέρει ότι οι εταιρείες κοινωνικών μέσων «σχεδιάζουν και αναπτύσσουν σκόπιμα τα προϊόντα τους για να ενθαρρύνουν, να διευκολύνουν και να προωθούν υλικό σε εφήβους και παιδιά, το οποίο οι εναγόμενοι γνωρίζουν ότι είναι προβληματικό και εξαιρετικά επιβλαβές για την ψυχική και σωματική υγεία των ανήλικων χρηστών τους».

«Ο Ζάκερι δεν άνοιξε ούτε χρησιμοποίησε το TikTok ή το Instagram για να αναζητήσει επικίνδυνες προκλήσεις», αναφέρει η αγωγή.

Ισχυρίζεται ότι «μέσω του σχεδιασμού των προϊόντων», οι πλατφόρμες του έδειξαν βίντεο σχετικά με το subway surfing. Λίγο μετά, ανέβηκε στην οροφή ενός τρένου με προορισμό το Μπρούκλιν, χτύπησε τη δοκό, έπεσε ανάμεσα στα βαγόνια και στις ράγες και παρασύρθηκε από το τρένο, σύμφωνα με την αγωγή.

Η υπόθεση εκκρεμεί στα δικαστήρια.