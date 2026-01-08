Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση σε χώρο της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών στο Σολτ Λέικ Σίτι της Γιούτα, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα την αστυνομία. Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης και δεν έχουν ακόμη δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τα κίνητρα ή την ταυτότητα του δράστη.

Police response to the shooting at the LDS Church near Salt Lake City, Utah pic.twitter.com/B0b4dCAImW — The Golden Mask (@maskedoccult) January 8, 2026

Σύμφωνα με την Αστυνομία του Σολτ Λέικ Σίτι, υπήρξαν τουλάχιστον οκτώ θύματα, δύο από τα οποία υπέκυψαν στα τραύματά τους. Οι Αρχές ανέφεραν ότι τουλάχιστον ένας ύποπτος διέφυγε από τον τόπο του περιστατικού, ενώ η έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του είναι σε εξέλιξη.

#UPDATE: Local media report a heavy police presence near a church on #Redwood Road in Salt Lake City, #Utah, amid reports of a shooting. pic.twitter.com/ZQx8kfqgPC — Hortabin Media (@HortabinMedia) January 8, 2026

Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή μέχρι να ολοκληρωθούν οι πρώτες έρευνες.

Πηγή: Reuters