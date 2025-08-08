Δύο νεκροί είναι ο απολογισμός της συντριβής ελικοπτέρου σε φορτηγίδα στον ποταμό Μισισιπή, κοντά στο Άλτον του Ιλινόι, όπως ανακοίνωσε χθες Πέμπτη εκπρόσωπος της αμερικανικής ακτοφυλακής.

Νεκροί είναι οι δύο επιβαίνοντες στο ελικόπτερο, ενώ στη φορτηγίδα δεν βρισκόταν κανείς την ώρα του δυστυχήματος, διευκρίνισε ο Τζόναθαν Λίντμπεργκ. Στο πλοίο ξέσπασε πυρκαγιά η οποία τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.

Η περιοχή του ποταμού Μισισιπή, όπου σημειώθηκε το δυστύχημα, αποκλείστηκε καθώς εμπειρογνώμονες έσπευσαν στο σημείο για τις προβλεπόμενες έρευνες.