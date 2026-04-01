Οι δύο στους τρεις Αμερικανούς θεωρούν πως οι ΗΠΑ πρέπει να επιδιώξουν να τερματίσουν το ταχύτερο την εμπλοκή τους στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει πως δεν θα επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει η κυβέρνηση Τραμπ, υποδεικνύει δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos για λογαριασμό του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Περίπου το 66% των 1.021 ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από την Παρασκευή έως την Κυριακή εξέφρασε αυτή την άποψη. Αντιθέτως, το 27% δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να επιδιώξουν την επίτευξη όλων των στόχων τους στο Ιράν, ακόμη κι αν η σύγκρουση συνεχιστεί επί μακρόν. Το 6% δεν απάντησε.

Μεταξύ των υποστηρικτών των Ρεπουμπλικάνων, το 40% τάχθηκε υπέρ του γρήγορου τερματισμού του πολέμου, έστω και αν δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι των ΗΠΑ, ενώ το 57% εξέφρασε την υποστήριξή του σε συνέχιση των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ο πόλεμος που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπλώθηκε σταδιακά στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, ενώ έχει πλήξει την παγκόσμια οικονομία, εκτοξεύοντας τις τιμές στην ενέργεια και πυροδοτώντας φόβους για άνοδο του πληθωρισμού.

Συνολικά, το 60% των ερωτηθέντων αποδοκίμασε τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, ενώ το 35% εξέφρασε την υποστήριξή του σε αυτές.

Στις ΗΠΑ μια από τις πιο απτές επιπτώσεις του πολέμου είναι η αύξηση στην τιμή της βενζίνης: τη Δευτέρα ξεπέρασε τα 4 δολάρια το γαλόνι (3,78 λίτρα), για πρώτη φορά εδώ και πάνω από τρία χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία της υπηρεσίας GasBuddy.

Δύο στους τρεις ερωτηθέντες εκτίμησαν πως οι τιμές των καυσίμων θα αυξηθούν περαιτέρω τον επόμενο χρόνο. Την εκτίμηση αυτή συμμερίζεται το 40% εξ όσων δήλωσαν ψηφοφόροι των Ρεπουμπλικάνων.

Ενόψει των εκλογών του μέσου της προεδρικής θητίας τον Νοέμωριο, στις οποίες οι Ρεπουμπλικάνοι φιλοδοξούν να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου των ΗΠΑ, οι προβλέψεις για την παράταξη του προέδρου Τραμπ δεν είναι ευοίωνες: πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν πως θα χάσει έδρες.

Πάνω από τους μισούς συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos εξέφρασαν την άποψη πως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα έχει ως επί το πλείστον αρνητικές επιπτώσεις στην προσωπική τους οικονομική κατάσταση, συμπεριλαμβανομένου του 39% από όσους δήλωσαν ψηφοφόροι των Ρεπουμπλικάνων.