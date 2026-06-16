Σοκ έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες η υπόθεση με έναν 16χρονο που σκότωσε την αδελφή του μέσα σε κρουαζιερόπλοιο της Carnival Cruise.

Ο 16χρονος Τίμοθι Χάντσον κατηγορείται ότι σκότωσε την 18χρονη θετή αδελφή του, Άννα Κέπνερ, ενώ βρίσκονταν στο κρουαζιερόπλοιο Carnival Horizon τον περασμένο Νοέμβριο.

Η αρχική αποφυλάκιση και η δικαστική ανατροπή

Ο δικαστής είχε αρχικά αποφασίσει τον Φεβρουάριο ότι ο 16χρονος θα μπορούσε να παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό, με ηλεκτρονική επιτήρηση και φιλοξενία σε συγγενικό πρόσωπο. Ωστόσο, η εικόνα της υπόθεσης άλλαξε δραματικά τον Απρίλιο, όταν η δικογραφία παραπέμφθηκε σε δικαστήριο ενηλίκων.

Οι εισαγγελικές αρχές ζήτησαν τότε την άμεση προφυλάκιση του κατηγορούμενου, υποστηρίζοντας ότι η αρχική επιτήρηση δεν επαρκεί για την προστασία της κοινωνίας. Ο δικαστής Τόρες τελικά συμφώνησε, σημειώνοντας στην απόφασή του ότι «κανένας όρος αποφυλάκισης δεν διασφαλίζει εύλογα την ασφάλεια της κοινότητας».. Ο Χάντσον παραδόθηκε στις αρχές και τελεί πλέον υπό κράτηση.

Το χρονικό του εγκλήματος στο πλοίο

Η υπόθεση αφορά τον θάνατο της 18χρονης Άννα Κέπνερ, η οποία ταξίδευε με την οικογένειά της στο κρουαζιερόπλοιο της Carnival. Το σώμα της εντοπίστηκε κρυμμένο κάτω από κρεβάτι στην καμπίνα που μοιραζόταν με τον ετεροθαλή αδελφό της και έναν ακόμη έφηβο.

Η ιατροδικαστική έκθεση κατέληξε ότι ο θάνατος προήλθε από μηχανική ασφυξία, στοιχείο που ενίσχυσε τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και επιβαρυμένη σεξουαλική κακοποίηση.

Δίκη ενηλίκων και σπάνια ομοσπονδιακή υπόθεση

Η υπόθεση έχει ιδιαίτερη νομική βαρύτητα, καθώς ανήλικοι σπάνια διώκονται σε ομοσπονδιακό επίπεδο στις ΗΠΑ. Η δικαιοδοσία προέκυψε επειδή το περιστατικό συνέβη σε διεθνή ύδατα.

Ο κατηγορούμενος δηλώνει αθώος, ενώ η υπεράσπιση δεν έχει προχωρήσει σε δημόσιες τοποθετήσεις για την ουσία της υπόθεσης.

Η δίκη αναμένεται να συνεχιστεί το επόμενο διάστημα.