Ένας οργισμένος 19χρονος από το Ιλινόις κατηγορείται ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου μια έγκυο μητέρα και το σκύλο της κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης για αγγελία που δημοσιεύτηκε στο Facebook Marketplace και στη συνέχεια έβαλε φωτιά στο σπίτι της, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο 19χρονος Νέδας Ρεβούτσκας κατηγορείται για τη δολοφονία της 30χρονης Ελίζα Μοράλες στο διαμέρισμά της στα προάστια του Ντάουνερς Γκρόουβ το βράδυ της Δευτέρας.

Ο Ρεβούτσκας απάντησε σε μια αγγελία στο Facebook Marketplace για ένα σκούρο κόκκινο φορτηγάκι Ford Ranger του 1994 που είχε δημοσιεύσει ο σύζυγος της Μοράλες το Σαββατοκύριακο και συμφώνησε να πάει στο σπίτι της τη Δευτέρα για να ανταλλάξουν τις πινακίδες, δήλωσαν οι εισαγγελείς σε ακροαματική διαδικασία την Τετάρτη, σύμφωνα με το NBC Chicago.

Βίντεο παρακολούθησης κατέγραψε αργότερα την Μοράλες, που ήταν πέντε μηνών έγκυος στο δεύτερο παιδί της, να συναντά τον έφηβο στο κτίριο γύρω στις 5:30 μ.μ. και να του δίνει ένα κατσαβίδι.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Ρεβούτσκας φέρεται να μπήκε στο κτίριο με ένα κατσαβίδι στο χέρι, και το βίντεο δείχνει την πόρτα του διαμερίσματος της Μοράλες να ανοίγει και να κλείνει κατά τη διάρκεια «αυτού που φαίνεται να είναι μια πάλη», σύμφωνα με μια κατάθεση που διαβάστηκε στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Η λαβή της πόρτας φαίνεται να γυρίζει και να κινείται από μέσα, σαν κάποιος να προσπαθεί να βγει από το σπίτι, ανέφερε το NBC Chicago.

Περίπου 10 λεπτά αργότερα, ξέσπασε φωτιά και άρχισε να βγαίνει καπνός από το διαμέρισμα της Μοράλες.

Στις 6:09 μ.μ., η αστυνομία και οι πυροσβέστες έφτασαν στο διαμέρισμα και βρήκαν τη Μοράλες με περίπου 70 μαχαιριές στο λαιμό και το κεφάλι της, σύμφωνα με την αστυνομία και τα αποτελέσματα της αυτοψίας που έλαβε το κανάλι.

Το 2χρονο παιδί της Μοράλες δεν ήταν στο σπίτι κατά τη διάρκεια του συμβάντος, αλλά η ηλικιωμένη σκυλίτσα της, η Ζούλα, μαχαιρώθηκε ανάμεσα στα μάτια και κατάφερε να διαφύγει από μια συρόμενη πόρτα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Αργότερα μεταφέρθηκε σε κτηνιατρικό νοσοκομείο για περίθαλψη.

Οι αρχές πήγαν στο σπίτι του Ρεβούτσκας στο Ουέστμοντ, το οποίο μοιραζόταν με τη φίλη του, και είδαν το φορτηγάκι στην είσοδο.

Αφού οδηγήθηκε για ανάκριση, ο φερόμενος δολοφόνος επιβεβαίωσε ότι βρισκόταν στο κτήριο για να αγοράσει το φορτηγάκι, αλλά υποστήριξε ότι είχε φύγει από την κύρια είσοδο.

Αργότερα «ομολόγησε τη δολοφονία της Ελίζα» αφού οι αστυνομικοί δήλωσαν ότι βρήκαν αιματοβαμμένα ρούχα μέσα στο σπίτι του, σύμφωνα με το κανάλι.

«Ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι μαχαίρωσε το θύμα 10 φορές. Ο κατηγορούμενος ήταν αναστατωμένος για την κατάσταση του σκούρου κόκκινου φορτηγού Ford Ranger του 1994 που είχε αγοράσει και αποφάσισε να ξεσπάσει την απογοήτευσή του στην Ελίζα», ανέφερε η δικαστική πρόταση, σύμφωνα με το σταθμό.

«Ο κατηγορούμενος μάλωσε με την Ελίζα. Ο κατηγορούμενος είπε ότι κατά τη διάρκεια του καυγά, η Ελίζα ανέφερε ότι ήταν έγκυος».

Ο Ρεβούτσκας ομολόγησε επίσης ότι έβαλε φωτιά στην κουζίνα χρησιμοποιώντας αντικείμενα που βρήκε στο διαμέρισμα της εγκύου μητέρας, πρόσθεσαν οι εισαγγελείς.

Μέλη της οικογένειας δήλωσαν στο WLS ότι η Μοράλες — η οποία εργαζόταν στο τμήμα μισθοδοσίας ενός παιδικού νοσοκομείου — ήταν μόνη στο σπίτι και μαγείρευε το δείπνο όταν ξεκίνησε η βίαιη επίθεση και δεν γνώριζε ποιος ήταν ο έφηβος.

Ο σύζυγος της Μοράλες, Γκάμπριελ, δούλευε όταν έλαβε το τηλεφώνημα ότι η γυναίκα του και το αγέννητο μωρό τους είχαν πεθάνει, ανέφερε το μέσο ενημέρωσης.

«Θα περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου νοσταλγώντας την», δήλωσε ο Γκάμπριελ Μοράλες στο μέσο ενημέρωσης.

«Μπορώ να ανακτήσω κάθε δευτερόλεπτο μαζί της και να συνεχίσω να ζω μέσα από αυτήν για την κόρη μου. Και να συνεχίσω να είμαι δυνατός για την οικογένειά μου», είπε.

Ο Ρεβούτσκας αντιμετωπίζει κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού, εκ προθέσεως ανθρωποκτονία αγέννητου παιδιού, ένοπλη ληστεία, εμπρησμό και κακοποίηση ζώων, σύμφωνα με τα αρχεία του δικαστηρίου.

Πηγή: New York Post