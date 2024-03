Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν σήμερα μια πρώτη επιχείρηση ρίψης από αέρος ανθρωπιστικής βοήθειας στη λωρίδα της Γάζας, η οποία απειλείται από λιμό, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, έπειτα από σχεδόν πέντε μήνες πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και την παλαιστινιακή Χαμάς, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 30.300 ανθρώπους.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται δύο ημέρες μετά τα πυρά ισραηλινών στρατιωτών εναντίον πεινασμένου πλήθους που είχε ορμήσει σε οχηματοπομπή ανθρωπιστικής βοήθειας μέσα στην πόλη της Γάζας, μια τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε 116 ανθρώπους, σύμφωνα με το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα.

Μπροστά στις δυσκολίες για να διοχετευθεί η ανθρωπιστική βοήθεια οδικώς, κυρίως προς το βόρειο τμήμα του πολιορκημένου εδάφους, χώρες έριξαν πρόσφατα με αλεξίπτωτα φορτία, κυρίως η Ιορδανία με την υποστήριξη της Γαλλίας, της Ολλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και η Αίγυπτος σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Οι ρίψεις από αέρος δεν μπορούν και δεν πρέπει να υποκαταστήσουν την ανθρωπιστική πρόσβαση», προειδοποίησε εντούτοις η μη κυβερνητική οργάνωση Διεθνής Επιτροπή Διάσωσης (International Rescue Committee, IRC).

«Λάβαμε δύο σάκκους αλεύρι από τη βοήθεια που έφθασε την ημέρα της σφαγής στη Γάζα την Πέμπτη», δήλωσε ο Χισάμ Αμπού Έιντ, ένας 28χρονος κάτοικος της συνοικίας Ζεϊτούν: «Αυτό δεν αρκεί. Όλοι πεινούν. Η βοήθεια είναι σπάνια και ανεπαρκής».

US aircraft carry out airdrops of aid to Gaza with 38,000 meals.

Three US C-130s dropped humanitarian supplies over Gaza.

The supplies included 66 total bundles – 22 from each aircraft – and included 38,000 meals dropped for people of Gaza.

The bundles did not include water… pic.twitter.com/7V3d5SRz02

— Clash Report (@clashreport) March 2, 2024