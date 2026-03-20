Η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε την πώληση όπλων αξίας περίπου 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για την οποία το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν υποχρεούται να ενημερώσει το κοινό, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τις εξαγωγές όπλων των ΗΠΑ, αναφέρει η Wall Street Journal.

Αυτό έρχεται να προστεθεί στις πωλήσεις όπλων προς Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Κουβέιτ, αξίας άνω των 16,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που είχαν ανακοινωθεί νωρίτερα την Πέμπτη, από την Ουάσιγκτον, αναφέρει η εφημερίδα για τις δύο χώρες του Κόλπου που επλήγησαν από τις επιπτώσεις του πολέμου εναντίον του Ιράν.

Οι μη ανακοινωμένες συμφωνίες περιλαμβάνουν την πώληση πυραύλων Patriot PAC-3 αξίας περίπου 5,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων και ελικοπτέρων CH-47 Chinook αξίας περίπου 1,32 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα ΗΑΕ, αναφέρει η εφημερίδα, επικαλούμενη αξιωματούχους των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι οι πωλήσεις αυτές δεν ανακοινώθηκαν δημόσια επειδή επεκτείνουν συμφωνίες πώλησης όπλων που είχαν συμφωνηθεί προηγουμένως.

Από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν την επίθεσή τους εναντίον της Τεχεράνης την 28η Φεβρουαρίου, το Ιράν απαντά με ρίψεις πυραύλων και drone εναντίον των γειτόνων του στον Κόλπο, στοχοθετώντας κυρίως τα αμερικανικά συμφέροντα και πολιτικές βιομηχανικές υποδομές.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο «παρείχε λεπτομερείς εξηγήσεις και καθόρισε πως υφίσταται μια επείγουσα κατάσταση που απαιτεί την άμεση πώληση» σε αυτές τις χώρες των εν λόγω στρατιωτικών εξοπλισμών, «για το συμφέρον της εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ», γράφει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, παρακάμπτοντας έτσι την ανάγκη λήψης της έγκρισης του Κογκρέσου των ΗΠΑ για την επικύρωση αυτών των συναλλαγών.

Πιο συγκεκριμένα, η σημαντικότερη πώληση, που ανέρχεται σε οκτώ δισεκατομμύρια δολάρια για το Κουβέιτ, αφορά ραντάρ αντιαεροπορικής άμυνας, που έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να εντοπίζουν μεγάλης ταχύτητας στόχους και να μεταδίδουν δεδομένα σε ένα δίκτυο αντιπυραυλικής άμυνας.

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι ΗΠΑ θα δώσουν ένα ραντάρ μεγάλου βεληνεκούς, που ακολουθεί τις απειλές βαλλιστικών πυραύλων, έναντι ενός ποσού ύψους 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι πωλήσεις όπλων περιλαμβάνουν επίσης ένα σύστημα κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, έναντι 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προηγμένους πυραύλους αέρος-αέρος μέσου βεληνεκούς, έναντι 1,22 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως και πυρομαχικά για τα μαχητικά αεροσκάφη F-16, έναντι 644 εκατομμυρίων δολαρίων.