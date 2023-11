Η γέφυρα Ρέινμποου στους Καταρράκτες του Νιαγάρα, που συνδέει τις ΗΠΑ με τον Καναδά, έκλεισε και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας σήμερα το απόγευμα λόγω ενός «συμβάντος» στο οποίο εμπλέκεται ένα όχημα που εισερχόταν στις ΗΠΑ, ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Ένας εκπρόσωπος του δημάρχου της περιοχής είπε ότι η Ρέινμποου Μπριτζ θα παραμείνει κλειστή μέχρι νεωτέρας και ότι οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες ερευνούν την υπόθεση. Σύμφωνα με το FBI, ερευνάται μια πιθανή έκρηξη στη γέφυρα.

Ooh. Explosion at Rainbow Bridge on the USA/Canada border. pic.twitter.com/UIHlvh9zz7

#BREAKING Car explosion on USA side of the Rainbow bridge that connects US and Canada in Niagara Falls.

It is unclear if it's a terrorist act at this time. pic.twitter.com/K1hCXhj9W7

— FAST NEWS BREAK (@FastNewsBreak) November 22, 2023