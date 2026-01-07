Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Ένας πράκτορας της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) πυροβόλησε θανάσιμα μια 37χρονη γυναίκα, η οποία ήταν Αμερικανίδα πολίτης, κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης της υπηρεσίας μετανάστευσης στη Μινεάπολη την Τετάρτη 7/1.

Δείτε το πραγματικά σοκαριστικό περιστατικό στο βίντεο από το 2:03 και μετά:

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο έδειξε μεγάλη παρουσία ομοσπονδιακών και τοπικών αστυνομικών.

Ο Διοικητής Γκρέγκορι Μποβίνο της Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας των ΗΠΑ (ICE) ήταν στην ομάδα.

«Γνωρίζουμε μια ένοπλη επίθεση στην οποία εμπλέκονται μέλη των ομοσπονδιακών αρχών επιβολής του νόμου κοντά στην 34η οδό East και την οδό Portland. Παρακαλούμε αποφύγετε αυτήν την περιοχή», δήλωσε η δημοτική αρχή στο X.

Οι αρχές μετανάστευσης κατηγόρησαν το θύμα, το οποίο η γερουσιαστής της Μινεσότα Τίνα Σμιθ δήλωσε ότι ήταν πολίτης των ΗΠΑ, ότι προσπάθησε να πατήσει πάνω από αστυνομικούς με το αυτοκίνητό της.

Witness account of ICE shooting in Minneapolis this morning pic.twitter.com/78ZxDEheum — Evan Hill (@evanhill) January 7, 2026

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Smith είπε ότι η ICE πρέπει να φύγει και προέτρεψε τους πολίτες να είναι ασφαλείς.

«Συλλέγω πληροφορίες, αλλά η κατάσταση επί τόπου είναι ασταθής. Η ICE πρέπει να φύγει τώρα για την ασφάλεια όλων. Παρακαλώ να είστε ασφαλείς στη Μινεάπολη.»

Μετά τους πυροβολισμούς, ο δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι δήλωσε ότι οι πράκτορες της υπηρεσίας μετανάστευσης «προκαλούν χάος στην πόλη μας».

«Απαιτούμε την ICE να εγκαταλείψει αμέσως την πόλη και την πολιτεία. Στεκόμαστε ακλόνητοι στο πλευρό των κοινοτήτων μεταναστών και προσφύγων μας», δήλωσε ο Frey στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφερόμενος στην Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων.

Yeah that’s what happens when you try and run over a cop in front of your car dumbass — oldmanstillyelling (@oldmnstllyllng) January 7, 2026

Στο Σικάγο υπήρξαν επίσης παρόμοιοι πυροβολισμοί με την εμπλοκή ομοσπονδιακών πρακτόρων.

Η θανατηφόρα ένοπλη επίθεση της Τετάρτης έρχεται μετά από παρόμοια περιστατικά που αναφέρθηκαν στην περιοχή του Σικάγο κατά τη διάρκεια της «Επιχείρησης Midway Blitz», της επιθετικής εκστρατείας απελάσεων της κυβέρνησης Τραμπ.

Σε μια επιδρομή, ένας άνδρας σκοτώθηκε και σε μια άλλη μια γυναίκα τραυματίστηκε.

Η κυβέρνηση Τραμπ ανέπτυξε επιπλέον 2.000 ομοσπονδιακούς πράκτορες στην περιοχή της Μινεάπολης τις τελευταίες εβδομάδες, σε απάντηση σε ισχυρισμούς για απάτη στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας στην πολιτεία, δήλωσαν πηγές στο CBS News.

Η ανάπτυξη, η οποία ξεκίνησε την Κυριακή 4/1, είναι μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις προσωπικού του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας σε πόλη των ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια.

Αυτό έρχεται μετά από μια εκστρατεία επιβολής του νόμου περί μετανάστευσης που ξεκίνησε η ICE στα τέλη του 2025 με στόχο άτομα στη Μινεάπολη στα οποία εκδόθηκαν εντολές απέλασης, συμπεριλαμβανομένων μελών της σομαλικής κοινότητας στην πόλη.

Αυτή η κοινότητα έχει επικριθεί συχνά από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τους έχει αποκαλέσει «σκουπίδια».

«Δεν τους θέλω στη χώρα μας. Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας», είπε ο πρόεδρος. «Η χώρα τους δεν είναι καλή για κάποιο λόγο. Η χώρα τους βρωμάει».

«Στείλτε τους πίσω από εδώ που ήρθαν», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social τον Δεκέμβριο.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει στείλει πράκτορες της ICE και σε άλλες πόλεις, όλα στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης καταστολής αυτού που αποκαλούν παράνομη μετανάστευση στις ΗΠΑ.

Για «αυτοάμυνα κάνει λόγο το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας και ο Τραμπ

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για «αυτοάμυνα», υποστηρίζοντας ότι ο αξιωματικός της ICE πυροβόλησε φοβούμενος για τη ζωή του.

«Χρησιμοποίησε την εκπαίδευσή του και έσωσε τη ζωή του και των συναδέλφων του αξιωματικών», αναφέρει χαρακτηριστικά.

με πληροφορίες από: BBC – WBEZ Chicago