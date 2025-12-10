Ένας 58χρονος καταδικασμένος στην εσχάτη των ποινών για τον φόνο 30χρονης το 1989, ο Μαρκ Τζέραλντς, εκτελέστηκε χθες Τρίτη (9/12) στη Φλόριντα, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ.

Η εκτέλεση, που έγινε με θανατηφόρο ενέσιμο διάλυμα, ήταν η 45η της χρονιάς στις ΗΠΑ και η 18η στη συγκεκριμένη πολιτεία. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό από το 2010, όταν είχαν γίνει 46.

The execution of Mark Allen Geralds was the 18th in Florida this year, further extending the state record for total executions in a single year with one more planned next week. https://t.co/vxKjxfGtlF — South Florida Sun Sentinel (@SunSentinel) December 9, 2025

Είναι ωστόσο προγραμματισμένες άλλες τρεις ως το τέλος του 2025.

Ο Μαρκ Τζέραλντς είχε κριθεί ένοχος στη δίκη για τον φόνο της 30χρονης μητέρας. Η Τρέσα Πέτιμποουν είχε βρεθεί ξυλοκοπημένη και μαχαιρωμένη μέχρι θανάτου μέσα στο σπίτι της από τον γιο της, 8 ετών, όταν επέστρεψε από το σχολείο.

🚨Breaking: Florida plans to execute Mark Geralds for a 1989 murder, as the state leads the US with 17 executions in 2025, the highest in any state since 2010. Follow: @globaltrendsX pic.twitter.com/qhW2eDJE9q — Global Trends X (@globaltrendsX) December 9, 2025

Στη μεγάλη πλειονότητά τους, οι εκτελέσεις στις ΗΠΑ φέτος έγιναν με θανατηφόρα ενέσιμα διαλύματα — 37 μέχρι στιγμής το 2025.

Άλλες πέντε έγιναν με πρόκληση ασφυξίας διά της εισπνοής αζώτου, μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στον κόσμο στην Αλαμπάμα το 2024 και χαρακτηρίζεται από ειδικούς του ΟΗΕ μορφή «βασανιστηρίου». Τρεις έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα· πριν από φέτος, η μέθοδος αυτή είχε να χρησιμοποιηθεί στη χώρα από το 2010.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις –Καλιφόρνια, Όρεγκον, Πενσιλβάνια– εφαρμόζεται μορατόριουμ στην εφαρμογή της δυνάμει αποφάσεων των κυβερνητών τους.

Πηγή: ΑΠΕ