Ένας 59χρονος Αμερικανός, ο οποίος είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για τη δολοφονία δύο ανδρών το 2001, εκτελέστηκε με θανατηφόρα ένεση στην Οκλαχόμα, ανακοίνωσε η σωφρονιστική υπηρεσία αυτής της αμερικανικής πολιτείας.

Η εκτέλεση του Φίλιπ Χάνκοκ στις φυλακές της πόλης Μακάλιστερ είναι η 24η φετινή και η τελευταία προγραμματισμένη για το 2023 στις ΗΠΑ. Όλες έγιναν με θανατηφόρα ένεση σε συνολικά πέντε αμερικανικές πολιτείες. Τέξας, Φλόριντα, Αλαμπάμα, Μισούρι και Οκλαχόμα.

Philip Hancock claimed self defense. Oklahoma still executed him.

It marks Oklahoma’s 4th in 2023 & 11th since Gov. Stitt resumed executions in Oct. 2021.

Texas killed just 2 more than Okla. during that time, despite a population that is 7 times larger.https://t.co/34MhXCOx3t

— The Black Wall Street Times (@TheBWSTimes) November 30, 2023