Επιμέλεια – Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Ένας 65χρονος άνδρας εκτελέστηκε την Τρίτη 28/10, στη Φλόριντα, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά τη δολοφονία μιας γειτόνισσάς του, σε υπόθεση που είχε συγκλονίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Νόρμαν Μίαρλ Γκριμ, καταδικασμένος για τον φόνο της 41χρονης Σίνθια Κάμπελ το 1998, θανατώθηκε με θανατηφόρα ένεση στις φυλακές της Στάρκ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δίκης, ο Γκριμ είχε καλέσει τη γειτόνισσά του στο σπίτι του «για καφέ» και λίγο αργότερα τη χτύπησε και τη σκότωσε.

Στη συνέχεια, πέταξε το σώμα της στον κόλπο της Πενσακόλα, όπου εντοπίστηκε από ψαρά μέρες αργότερα.

Μετά το έγκλημα, ο δράστης εγκατέλειψε την πολιτεία και συνελήφθη τέσσερις ημέρες αργότερα στην Οκλαχόμα, στο σπίτι συγγενή του.

Η 15η εκτέλεση στη Φλόριντα – 41 συνολικά στις ΗΠΑ το 2025

Η εκτέλεση του Γκριμ είναι η 15η που πραγματοποιείται στη Φλόριντα από τις αρχές του έτους, αριθμός-ρεκόρ για την Πολιτεία. Πανεθνικά, έχουν καταγραφεί φέτος 41 εκτελέσεις — 34 με θανατηφόρα ένεση, πέντε μέσω εισπνοής αζώτου και δύο από εκτελεστικό απόσπασμα στη Νότια Καρολίνα.

Από τότε που το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ επανέφερε τη θανατική ποινή το 1976, ο υψηλότερος προηγούμενος ετήσιος αριθμός εκτελέσεων στη Φλόριντα ήταν οκτώ το 2014.

Η Φλόριντα έχει εκτελέσει περισσότερους ανθρώπους από οποιαδήποτε άλλη πολιτεία φέτος, ακολουθούμενη από το Τέξας και την Αλαμπάμα με 5 εκτελέσεις η καθεμία. Δύο ακόμη εκτελέσεις έχουν προγραμματιστεί για τον επόμενο μήνα στη Φλόριντα βάσει ενταλμάτων θανάτου που υπέγραψε ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης Ρον ΝτεΣάντις.

Ο 66χρονος Μπράιαν Φρέντερικ Τζένινγκς έχει προγραμματιστεί για την 16η εκτέλεση της πολιτείας στις 13 Νοεμβρίου. Καταδικάστηκε για τον βιασμό και τη δολοφονία ενός 6χρονου κοριτσιού το 1979, αφού μπήκε από ένα παράθυρο και το απήγαγε από το σπίτι της στην κεντρική Φλόριντα.

Ο Ρίτσαρντ Μπάρι Ράντολφ , 63 ετών, πρόκειται να εκτελεστεί για την 17η εκτέλεση στη Φλόριντα στις 20 Νοεμβρίου. Καταδικάστηκε για τον βιασμό και τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του πρώην διευθυντή του σε ένα παντοπωλείο της Φλόριντα το 1988.

Οι θανατηφόρες ενέσεις στη Φλόριντα πραγματοποιούνται με ένα ηρεμιστικό, ένα παραλυτικό και ένα φάρμακο που σταματά την καρδιά, σύμφωνα με το Υπουργείο Διορθώσεων της πολιτείας.

Η θανατική ποινή έχει πλέον καταργηθεί σε 23 πολιτείες των ΗΠΑ, ενώ σε τρεις ακόμη —την Καλιφόρνια, το Όρεγκον και την Πενσιλβάνια— βρίσκεται σε αναστολή κατόπιν απόφασης των τοπικών κυβερνητών.

Πηγή: The Associated Press: