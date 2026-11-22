Σφοδρές αντιδράσεις προκαλούν στις Ηνωμένες Πολιτείες οι επιχειρήσεις της ICE (Immigration and Customs Enforcement), της ομοσπονδιακής υπηρεσίας που είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, για τη σύλληψη και την απομάκρυνση μεταναστών οι οποίοι παραβιάζουν τη μεταναστευτική νομοθεσία.

Το τελευταίο διάστημα, βίντεο με συλλήψεις από μασκοφόρους πράκτορες, καταγγελίες για υπερβολική χρήση βίας και επιχειρήσεις σε δημόσιους χώρους έχουν πυροδοτήσει διαδηλώσεις και πολιτική αντιπαράθεση, την ώρα που η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει την πολιτική εντατικοποίησης των απελάσεων.

Νέο κύμα αντιδράσεων προκάλεσε η επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026 στο αεροδρόμιο του Σιάτλ, όπου πράκτορες της ICE προχώρησαν σε συλλήψεις μπροστά σε επιβάτες που ετοιμάζονταν να ταξιδέψουν.

Παράλληλα, στην Καλιφόρνια, τα πρόσφατα περιστατικά με μια έγκυο Αμερικανίδα και έναν 20χρονο μαθητή με αναπηρίες έχουν εντείνει τις καταγγελίες για τον τρόπο δράσης των ομοσπονδιακών Αρχών.

Σιάτλ: Πράκτορες της ICE εισέβαλαν στον χώρο επιβίβασης αεροσκάφους

Το τελευταίο επεισόδιο σημειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο Seattle-Tacoma, όταν ομοσπονδιακοί πράκτορες πραγματοποίησαν επιχείρηση κατά τη διάρκεια της επιβίβασης σε πτήση της Alaska Airlines με προορισμό το Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με το Reuters και το Associated Press, οι πράκτορες συνέλαβαν δύο άτομα, ενώ βίντεο από το σημείο δείχνει την ένταση που επικράτησε ανάμεσα στους αστυνομικούς και τους παρευρισκόμενους.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, μία γυναίκα ακούγεται να φωνάζει ότι απομακρύνουν την κόρη της, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει άδεια εργασίας.

Η επιχείρηση προκάλεσε αναστάτωση στον χώρο επιβίβασης και καθυστέρησε την αναχώρηση της πτήσης, με την αεροπορική εταιρεία να δηλώνει ότι δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τη δράση των ομοσπονδιακών πρακτόρων.

Η ίδια εξέφρασε ανησυχία για όσα συνέβησαν και ανακοίνωσε ότι εξετάζει τις συνθήκες της επιχείρησης σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.

Από την πλευρά της, η ICE υποστήριξε ότι οι πράκτορές της είχαν στόχο τη σύλληψη του Ricardo Larrondo Mendoza, ενός Μεξικανού υπηκόου που, σύμφωνα με την υπηρεσία, είχε παραμείνει στις ΗΠΑ μετά τη λήξη της βίζας του.

Οι Αρχές ανακοίνωσαν επίσης τη σύλληψη της Sofia Hernandez Mejia, την οποία κατηγορούν ότι πέταξε καυτό καφέ στους πράκτορες κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Η ICE υποστήριξε ότι και η συγκεκριμένη γυναίκα είχε υπερβεί τη νόμιμη διάρκεια παραμονής της στη χώρα.

Οι ισχυρισμοί αυτοί προέρχονται από την επίσημη εκδοχή της υπηρεσίας και δεν συνιστούν από μόνοι τους δικαστική διαπίστωση.

«Η ICE έχει ξεφύγει εντελώς από τον έλεγχο»

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αντίδραση του κυβερνήτη της πολιτείας της Ουάσινγκτον, Μπομπ Φέργκιουσον, ο οποίος καταδίκασε δημόσια την επιχείρηση.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης χαρακτήρισε τις εικόνες από το αεροδρόμιο τρομακτικές και κατηγόρησε την ICE ότι εφαρμόζει πρακτικές οι οποίες δεν συνάδουν με τις αρχές που, κατά την άποψή του, πρέπει να διέπουν τη δράση των αμερικανικών Αρχών.

«Η ICE έχει ξεφύγει εντελώς από τον έλεγχο», δήλωσε, ζητώντας την κατάργηση της υπηρεσίας και την αντικατάστασή της από ένα διαφορετικό σύστημα εφαρμογής της μεταναστευτικής νομοθεσίας.

Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι εξετάζει και τη νομιμότητα της παρουσίας των πρακτόρων στον χώρο επιβίβασης, καθώς και το κατά πόσο τηρήθηκε η πολιτειακή νομοθεσία που περιορίζει τη χρήση καλυμμένου προσώπου από αστυνομικούς.

Αντιδράσεις εκφράστηκαν και από συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στο αεροδρόμιο, οι οποίες υποστήριξαν ότι η επιχείρηση προκάλεσε πρόσθετη αναστάτωση σε μια ιδιαίτερα πολυσύχναστη περίοδο για τις αεροπορικές μετακινήσεις.

Καλιφόρνια: Έγκυος καταγγέλλει ότι πράκτορες τη χτύπησαν με σπρέι πιπεριού

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ακόμη ένα περιστατικό στην Καλιφόρνια είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Η 23χρονη Λίζμπεθ Βάργκας Αντράντε, Αμερικανίδα πολίτης και έγκυος 12 εβδομάδων, κατήγγειλε ότι πράκτορες της ICE χρησιμοποίησαν εναντίον της σπρέι πιπεριού και την έριξαν στο έδαφος κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας έξω από σωφρονιστικό κατάστημα στο Μοντέστο.

Η γυναίκα βρισκόταν στο σημείο μαζί με άλλους κατοίκους που παρακολουθούσαν τις κινήσεις των ομοσπονδιακών πρακτόρων, όταν ξέσπασε ένταση κατά τη σύλληψη ενός άνδρα.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε καταγράφονται στιγμές από τη συμπλοκή και την ακινητοποίησή της.

Σύμφωνα με την ίδια και τον δικηγόρο της, οι πράκτορες την ακινητοποίησαν μπρούμυτα, παρά το γεγονός ότι τους είχε ενημερώσει για την εγκυμοσύνη της.

Η 23χρονη μεταφέρθηκε αργότερα σε νοσοκομείο για εξετάσεις. Σύμφωνα με όσα δήλωσε, ο ιατρικός έλεγχος δεν έδειξε πρόβλημα με την εγκυμοσύνη.

Το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) παρουσίασε διαφορετική εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι η γυναίκα παρεμπόδισε ενεργά τη σύλληψη άλλου προσώπου και ότι οι πράκτορες ενήργησαν σύμφωνα με την εκπαίδευσή τους.

Η υπόθεση ανέδειξε εκ νέου τις αντικρουόμενες εκδοχές που συχνά συνοδεύουν τις επεμβάσεις της ICE.

Μαθητής με αναπηρίες καταγγέλλει βίαιη σύλληψη ενώ πήγαινε στο σχολείο

Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκάλεσε η υπόθεση του 20χρονου Έρικ Σεπέδα, Αμερικανού πολίτη με αναπηρίες, ο οποίος ακινητοποιήθηκε από πράκτορες της ICE ενώ περπατούσε προς το σχολείο του στη Σάντα Μαρία της Καλιφόρνιας.

Το περιστατικό συνέβη στις 21 Οκτωβρίου, όμως οι λεπτομέρειές του δημοσιοποιήθηκαν ευρύτερα στις αρχές Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του και το οπτικό υλικό που εξέτασε ο Guardian, μασκοφόροι πράκτορες τον πλησίασαν και τον ακινητοποίησαν στο έδαφος.

Ο νεαρός υποστήριξε ότι τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Οι δικηγόροι του ανέφεραν ότι υπέστη κάταγμα στον καρπό, το οποίο χρειάστηκε χειρουργική αντιμετώπιση.

Η ICE απέρριψε τους ισχυρισμούς περί υπερβολικής βίας, υποστηρίζοντας ότι ο 20χρονος έμοιαζε με πρόσωπο που αναζητούσαν οι πράκτορες και ότι αντιστάθηκε στις εντολές τους.

Οι δικηγόροι του αμφισβήτησαν αυτή την εκδοχή, ενώ το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις από τοπικούς αξιωματούχους και μέλη του Κογκρέσου, που ζήτησαν διερεύνηση.

Βίντεο δείχνει πράκτορα να σπάει τζάμι αυτοκινήτου

Στις 20 Νοεμβρίου σημειώθηκε ακόμη μία επεισοδιακή επιχείρηση, αυτή τη φορά στη Σάντα Κλαρίτα της Καλιφόρνιας.

Βίντεο που δημοσίευσαν οι Los Angeles Times δείχνει πράκτορες της ICE να περικυκλώνουν αυτοκίνητο έξω από αστυνομική εγκατάσταση.

Ένας από τους πράκτορες φαίνεται να σπάει με γκλομπ το πίσω παράθυρο του οχήματος, προτού οι ομοσπονδιακοί αστυνομικοί απομακρύνουν έναν άνδρα, του περάσουν χειροπέδες και τον οδηγήσουν σε άλλο αυτοκίνητο.

Οι Αρχές δεν δημοσιοποίησαν τότε αναλυτικά στοιχεία για τον συλληφθέντα ούτε εξήγησαν τους ακριβείς λόγους της επέμβασης, επικαλούμενες την ασφάλεια των επιχειρήσεων.

Το περιστατικό προστέθηκε στη σειρά βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει τις τελευταίες εβδομάδες και προκαλούν αντιδράσεις για τις μεθόδους των ομοσπονδιακών πρακτόρων.

Ρεκόρ απελάσεων και πολιτική αντιπαράθεση

Πίσω από τα περιστατικά βρίσκεται η προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να ενισχύσει τις επιχειρήσεις εντοπισμού, σύλληψης και απέλασης μεταναστών χωρίς νόμιμο καθεστώς παραμονής.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η ICE και δημοσίευσαν οι Los Angeles Times, η υπηρεσία πραγματοποίησε περίπου 483.200 απελάσεις κατά το οικονομικό έτος που ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Η υπηρεσία παρουσίασε τις επιδόσεις αυτές ως αποτέλεσμα της ενισχυμένης εφαρμογής της μεταναστευτικής νομοθεσίας.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις είναι απαραίτητες για την εφαρμογή των νόμων, την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και την απομάκρυνση ανθρώπων που δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στη χώρα.

Από την άλλη πλευρά, οργανώσεις υπεράσπισης δικαιωμάτων, δικηγόροι και Δημοκρατικοί πολιτικοί καταγγέλλουν περιστατικά αυθαίρετων συλλήψεων, υπερβολικής χρήσης βίας και παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Η αντιπαράθεση έχει φτάσει και στα δικαστήρια, με ομοσπονδιακούς δικαστές να εξετάζουν καταγγελίες για τη νομιμότητα συγκεκριμένων κρατήσεων και αστυνομικών πρακτικών.

Από τις συλλήψεις στους δρόμους έως τα αεροδρόμια – Η ICE στο επίκεντρο των αντιδράσεων

Η ICE έχει μετατραπεί σε ένα από τα σημαντικότερα πεδία αντιπαράθεσης γύρω από τη μεταναστευτική πολιτική των ΗΠΑ.

Οι διαδοχικές επιχειρήσεις σε δρόμους, χώρους εργασίας, κοντά σε δημόσιες υπηρεσίες και πλέον σε εγκαταστάσεις αεροδρομίων έχουν εντείνει τη δημόσια συζήτηση για τα όρια της δράσης των ομοσπονδιακών πρακτόρων.

Το βασικό ερώτημα που τίθεται αφορά όχι μόνο τη δυνατότητα των Αρχών να προχωρούν σε συλλήψεις και απελάσεις, αλλά και τις εγγυήσεις που πρέπει να τηρούνται κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας.

Η επιχείρηση στο αεροδρόμιο του Σιάτλ έδωσε νέα διάσταση στην αντιπαράθεση, καθώς έφερε τις πρακτικές της ICE μπροστά στα μάτια δεκάδων επιβατών και προκάλεσε δημόσια παρέμβαση της πολιτειακής ηγεσίας.

Με τις επιχειρήσεις να συνεχίζονται και τις καταγγελίες να πολλαπλασιάζονται, η συζήτηση για τη δράση της ICE παραμένει στο επίκεντρο της αμερικανικής πολιτικής επικαιρότητας.