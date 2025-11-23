Επιμέλεια – Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Η Τζόντι Πρόγκερ, γνωστή για τη βαθιά της αγάπη προς τα ζώα, έχασε τη ζωή της με τραγικό τρόπο, όταν ένα από τα ελάφια που φιλοξενούσε στη φάρμα της στο Στιούαρτσβιλ του Οχάιο την τραυμάτισε θανάσιμα.

Η 64χρονη βρισκόταν μέσα στον περιφραγμένο χώρο όπου συνήθιζε να φροντίζει τα ζώα, όταν δέχθηκε αιφνιδιαστική επίθεση.

Η οικογένειά της προσπάθησε απεγνωσμένα να τη βοηθήσει, όμως παρά την άμεση αντίδραση, η γυναίκα δεν κατάφερε να επιβιώσει. Λίγο αργότερα, αστυνομικοί αναγκάστηκαν να θανατώσουν το επιθετικό ελάφι.

Η Πρόγκερ είχε γίνει γνωστή το 2013, όταν περιέθαλψε ένα μικρό ελαφάκι, τον Γουίζερ, που είχε μείνει ορφανό έπειτα από τροχαίο.

Το ζώο μεγάλωσε δίπλα της, στειρώθηκε και όπως διευκρίνισε η κόρη της δεν είχε καμία σχέση με την επίθεση, καθώς είχε εξοικειωθεί πλήρως με τους ανθρώπους και ζούσε σαν κατοικίδιο.

Το μοιραίο περιστατικό προκλήθηκε από ένα άλλο αρσενικό ελάφι που η Πρόγκερ φιλοξενούσε στη φάρμα των πέντε στρεμμάτων όπου ζούσε με τον σύζυγό της. Η κόρη της σημείωσε σε ανάρτησή της ότι η μητέρα της γνώριζε τους κινδύνους της επαφής με άγρια ζώα, αλλά είχε αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στη φροντίδα τους και διέθετε όλες τις νόμιμες άδειες για να τα διατηρεί.

Τα τελευταία δώδεκα χρόνια, η Πρόγκερ είχε αφιερώσει σχεδόν κάθε μέρα της στην περίθαλψη των ελαφιών, με το διαδίκτυο να γνωρίζει καλά τη σχέση της με τον Γουίζερ μέσα από φωτογραφίες και αναρτήσεις.

Με τα ελάχιστα καταφύγια άγριας ζωής στην περιοχή, εκείνη θεωρούσε πως δεν είχε άλλη επιλογή από το να ανοίξει το σπίτι και τη φάρμα της στα ζώα που είχαν ανάγκη.

Με πληροφορίες από: people.com