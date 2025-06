Τουλάχιστον δυο πυροσβέστες σκοτώθηκαν τη Κυριακή 29/6, στην αμερικανική πολιτεία του Άινταχο (βορειοδυτικά) σε ενέδρα εναντίον δυνάμεων που επιχειρούσαν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, ανακοίνωσε o τοπικός σερίφης.

Ο σερίφης της κομητείας Κουτενάι Ρόμπερτ Νόρις δήλωσε πως «έχουμε δυο νεκρούς» και ακόμη είναι «άγνωστος» ο αριθμός των «θυμάτων», καθώς «δεχόμαστε πυρά» από ελεύθερο σκοπευτή ή ελεύθερους σκοπευτές εν μέσω επιχείρησης κατάσβεσης στην περιοχή Κουρ ντ’ Αλέν.

Multiple heroic firefighters were attacked today while responding to a fire in North Idaho. This is a heinous direct assault on our brave firefighters. I ask all Idahoans to pray for them and their families as we wait to learn more. Teresa and I are heartbroken.

