Συναγερμός σήμανε την Πέμπτη (7/8) στις αρχές στο Μισούρι και το Ιλινόις ύστερα από την πτώση ελικοπτέρου πάνω σε φορτηγίδα στον ποταμό Μισισιπή κοντά στο Άλτον.

Το ελικόπτερο προσέκρουσε σε ηλεκτροφόρα καλώδια πάνω από τον ποταμό και μετά συνετρίβη πάνω στη φορτηγίδα η οποία πήρε φωτιά.

Οι πρώτες επιβεβαιωμένες πληροφορίες μιλούν για δύο νεκρούς που επέβαιναν στο ελικόπτερο. Στο πλοιάριο δεν υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #ελικόπτερο #ΗΠΑ #Μισισιπής #ποταμος