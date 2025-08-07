Συναγερμός σήμανε την Πέμπτη (7/8) στις αρχές στο Μισούρι και το Ιλινόις ύστερα από την πτώση ελικοπτέρου πάνω σε φορτηγίδα στον ποταμό Μισισιπή κοντά στο Άλτον.

Το ελικόπτερο προσέκρουσε σε ηλεκτροφόρα καλώδια πάνω από τον ποταμό και μετά συνετρίβη πάνω στη φορτηγίδα η οποία πήρε φωτιά.

🚨 🇺🇸 BREAKING: HELICOPTER CRASHES INTO MISSISSIPPI RIVER A helicopter hit power lines and crashed into a barge near Alton, Illinois, sparking a fire on the river. Emergency crews from Missouri and Illinois rushed to the scene near Maple Island, just east of the Melvin Price… pic.twitter.com/fcmygH7lWa — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 7, 2025

Alton Fire Department officials confirmed that two people died in the crash. https://t.co/U75va57FUV — KSDK News (@ksdknews) August 7, 2025

Οι πρώτες επιβεβαιωμένες πληροφορίες μιλούν για δύο νεκρούς που επέβαιναν στο ελικόπτερο. Στο πλοιάριο δεν υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες.