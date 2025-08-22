Από το πρωί της Παρασκευής 22/8, όλοι περίμεναν με αγωνία την ανακοίνωση που θα έκανε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, από τον Λευκό Οίκο. Πολλά σενάρια ακούστηκαν, αλλά τελικά η… βαρύγδουπη ανακοίνωσή του αφορούσε το Μουντιάλ.

Εμφανίστηκε χαλαρός, χωρίς γραβάτα και φορούσε ένα από τα γνωστά καπέλα της συλλογής του που έγραφε «ο Τραμπ είχε δίκιο για όλα». Έχοντας πλάι του στο Οβάλ Γραφείο τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, καθώς και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησής του, Τζέι Ντι Βανς, ανακοίνωσε ότι η κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα συνδιοργανώσουν οι ΗΠΑ με τον Καναδά και το Μεξικό θα γίνει τον Δεκέμβριο στο «Kennedy Center» στην Ουάσιγκτον.

Ο Ινφαντίνο του έδωσε το κύπελλο του Μουντιάλ που έχουν σηκώσει στο παρελθόν αστέρες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου όπως -μεταξύ άλλων- ο Λιονέλ Μέσι, ο Φάμπιο Καναβάρο, ο Καφού, ο Λόταρ Ματέους, o Ντιέγκο Μαραντόνα, ο Φραντς Μπεκενμπάουερ και ο Τζιουζέπε Μεάτσα, το οποίο ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος τοποθέτησε στο γραφείο του.

Καθώς το κλίμα το σήκωνε, ο Τραμπ και όσοι ήταν μαζί του εμφανίστηκαν χαμογελαστοί και με διάθεση για χιούμορ. Φρόντισε ο ίδιος ο βασικός ένοικος του Λευκού Οίκου να τους βάλει σε ανάλογη διάθεση, όταν αποκάλυψε πως «αμέσως» ξεφορτώθηκε την καρέκλα του Τζο Μπάιντεν, όταν επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο, λέγοντας ότι το Οβάλ Γραφείο ήταν βρώμικο.

«Αυτό το όμορφο γραφείο… όταν το αναλάβαμε ήταν βρώμικο, όχι καθαρό. Αμέσως άλλαξα την καρέκλα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Τραμπ: «Ο Πούτιν ίσως έρθει στο Παγκόσμιο Κύπελλο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε και για τις πιθανές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι επισκέπτες κατά την άφιξή τους στη χώρα.

Στο πλαίσιο της απάντησής του έβγαλε μια φωτογραφία του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν από το συρτάρι του γραφείου του, λέγοντας στους εκπροσώπους των ΜΜΕ ότι «μπορεί να έρθει, μπορεί και όχι, ανάλογα με το τι θα συμβεί. Έχουμε πολλά πράγματα να συμβούν τις επόμενες δύο εβδομάδες».

«Αλλά, σκέφτηκα ότι ήταν μια ωραία φωτογραφία του», ανέφερε ακόμη ο Πρόεδρος των ΗΠΑ. «Έδειξε πολύ σεβασμό σε εμένα και τη χώρα μας, αλλά όχι τόσο σεβασμό απέναντι στους άλλους», πρόσθεσε.

Πριν αποκαλύψει τη φωτογραφία, είπε ότι «μόλις του έστειλαν μια φωτογραφία κάποιος που θέλει πολύ να είναι εκεί (στο Παγκόσμιο Κύπελλο)».

«Μαζικές κυρώσεις ή… τίποτα – Θα ξέρω σε δύο εβδομάδες»

Ερωτηθείς για το Ουρανικό και για τη συνάντηση Βλαντιμίρ Πούτιν – Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι «σε δύο εβδομάδες» θα γνωρίζει εάν είναι εφικτό να επιτευχθεί πρόοδος στην προσπάθειά του να βάλει τέλος στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Μάλιστα, αναφέρθηκε ξανά στην πιθανότητα να επιβάλει κυρώσεις στη Μόσχα.

Πριν από μία εβδομάδα ο Πρόεδρος των ΗΠΑ συναντήθηκε με τον Ρώσο ηγέτη στην Αλάσκα αλλά στη συνέχεια δεν κατάφερε να τον πείσει να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό τους.

«Υπάρχει τεράστιο μίσος εκεί. Θα δούμε τι θα συμβεί. Νομίζω, σε δύο εβδομάδες, θα ξέρουμε πού βαδίζω», σημείωσε και πρόσθεσε.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι θα αποφασίσει τότε εάν θα επιβάλει «μαζικές κυρώσεις» ή εάν δεν θα κάνει τίποτα απολύτως και απλώς θα πει στις δύο πλευρές «είναι δικός σας αυτός ο πόλεμος».

«Κοιτάξτε, δεν θα είχα συμμετάσχει ποτέ σε αυτόν τον πόλεμο αν ήμουν πρόεδρος», πρόσθεσε ακόμη ο Τραμπ.

«Η δήμαρχος της Ουάσιγκτον καλύτερα να συμμορφωθεί, αλλιώς δεν θα είναι δήμαρχος»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε και στο θέμα της καταπολέμησης του εγκλήματος στην περιφέρεια της Κολούμπια.

Σχετικά με τη δήμαρχο της Ουάσιγκτον, Μιούριελ Μπάουζερ, δήλωσε: «Καλύτερα να συμμορφωθεί, αλλιώς δεν θα παραμείνει δήμαρχος για πολύ, γιατί θα αναλάβουμε εμείς με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση… Ήταν ένα ποντικότρυπα γεμάτο εγκληματίες, και έχουν πράγματι πολλούς “ποντικούς”. Θα τους ξεφορτωθούμε και αυτούς».

Σχετικά με το Αστυνομικό Τμήμα της πρωτεύουσας, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ επισήμανε: «Έχουν μερικούς ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να είναι αστυνομικοί, στην πραγματικότητα. Αλλά έχουν και μερικούς εξαιρετικούς ανθρώπους εκεί», ανακοινώνοντας παράλληλα ότι σκοπεύει να αναπτύξει στρατό και σε άλλες πόλεις που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς.

«Το Σικάγο η επόμενη πόλη που θα λάβει ομοσπονδιακή βοήθεια για την αστυνόμευση»

Ειδικότερα, δήλωσε ακόμη ότι το Σικάγο θα είναι η επόμενη πόλη που θα λάβει αυξημένη ομοσπονδιακή βοήθεια για την αστυνόμευση, ακολουθούμενη από τη Νέα Υόρκη.

«Οι Αφροαμερικανίδες κυρίες λένε: “Παρακαλώ, Πρόεδρε Τραμπ, ελάτε στο Σικάγο”. Πιστεύω, λοιπόν, ότι το Σικάγο θα είναι το επόμενο. Και μετά θα βοηθήσουμε τη Νέα Υόρκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε εκείνο το σημείο πήρε τον λόγο ο Βανς, ο οποίος εξήρε τη συνεχιζόμενη καταστολή στην Ουάσιγκτον, λέγοντας: «Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, τα ποσοστά δολοφονιών ήταν συγκρίσιμα με αυτά των χειρότερων πόλεων του τρίτου κόσμου… Το επιτρέψαμε να συμβεί, επειδή είχαμε αποτυχημένη ηγεσία στην Ουάσιγκτον».

Οι ΗΠΑ διοργανώνων ξανά Μουντιάλ μετά από 32 χρόνια

Υπενθυμίζεται ότι το Μουντιάλ 2026 θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου του επόμενου έτους, με τον τελικό να προγραμματίζεται να παιχτεί στο «MetLife Stadium» στο Νιού Τζέρσι.

Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν, εκτός από τις τρεις συνδιοργανώτριες (ΗΠΑ, Καναδάς, Μεξικό), άλλες 45 χώρες, οι οποίες θα διεκδικήσουν -άλλες με περισσότερες πιθανότητες και άλλες με λιγότερες- το βαρύτιμο τρόπαιο.

Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που οι ΗΠΑ θα διοργανώσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, έπειτα από το 1994. Για το Μεξικό θα είναι η τρίτη (είχαν προηγηθεί το 1970 και το 1986), ενώ για τον Καναδά θα είναι η πρώτη.