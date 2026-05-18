Συναγερμός έχει σημάνει στις Υγειονομικές Αρχές του Κολοράντο των ΗΠΑ μετά την επιβεβαίωση του θανάτου ενός ενήλικα από χανταϊό στην κομητεία Ντάγκλας.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος της Πολιτείας, το συγκεκριμένο περιστατικό αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, καθώς το στέλεχος του ιού που εντοπίστηκε εμφανίζεται συχνά στην περιοχή, αυτή την περίοδο του έτους.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό της πηγής της μόλυνσης, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι το κρούσμα δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με την πρόσφατη υγειονομική κρίση που εκδηλώθηκε στο ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.

Εν τω μεταξύ τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) των ΗΠΑ ανακοίνωσαν τη λήψη έκτακτων προληπτικών μέτρων με στόχο την αποτροπή τυχόν εξάπλωσης του ιού Έμπολα στο αμερικανικό έδαφος.

Στο πλαίσιο αυτό, εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στους ταξιδιώτες που καταφθάνουν από περιοχές όπου καταγράφεται έξαρση της νόσου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη στενός συντονισμός με τις αεροπορικές εταιρείες για τη διαχείριση επιβατών που ενδέχεται να έχουν εκτεθεί στον ιό. Παράλληλα, τα CDC ενισχύουν τους μηχανισμούς ιχνηλάτησης επαφών και θέτουν σε κατάσταση ετοιμότητας τα νοσοκομεία της χώρας.

Οι Αρχές διευκρίνισαν ότι οι περιορισμοί εισόδου δεν επηρεάζουν τους Αμερικανούς πολίτες και τους νόμιμους μόνιμους κατοίκους, υπογραμμίζοντας καθησυχαστικά ότι ο άμεσος κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.