Ο Χακίμ Τζέφρις ετοιμάζεται να γίνει ο πρώτος αφροαμερικανός πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, μετά την σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών, έχοντας μπροστά του τη διπλή πρόκληση της άσκησης αντιπολίτευσης στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ παράλληλα με το γεφύρωμα του χάσματος ανάμεσα στους μετριοπαθείς του κόμματός του και τους πιο μαχητικούς προοδευτικούς.

Ο Τζέφρις, που εκπροσωπεί περιφέρεια της πόλης της Νέας Υόρκης στη Βουλή, θα ηγηθεί πλειοψηφίας που θα ορκιστεί την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου, παίρνοντας τα ηνία από τους Ρεπουμπλικάνους που είχαν τον έλεγχό της Βουλής για τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια.

«Σήμερα αρχίζει η μεγάλη επιστροφή της Αμερικής», τόνισε σε νικητήρια ομιλία του αργά χθες το βράδυ, καθώς μέσα ενημέρωσης πρόβαλλαν την πιθανότητα οι Δημοκρατικοί να κερδίσουν την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου, τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία.

Τα τελευταία δύο χρόνια είχε επιτεθεί στην ατζέντα του Κογκρέσου υπό τους Ρεπουμπλικανούς του Τραμπ, δεσμευόμενος για την υιοθέτηση νομοθεσίας που θα ανατρέψει τις έντονες περικοπές στις δαπάνες -που έλαβαν ισχύ νόμου στις 4 Ιουλίου του 2025 -στο Medicaid, το πρόγραμμα περίθαλψης για τους Αμερικανούς με χαμηλό εισόδημα και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

«Ο αμερικανικός λαός μίλησε και δήλωσε ξεκάθαρα ότι έχει βαρεθεί τον εξτρεμισμό, τη διαφθορά. Θέλουν ένα Κογκρέσο που θα έχει αποτέλεσμα για τον αμερικανικό λαό», σημείωσε.

Εδώ και καιρό έχει πει ότι, καθώς η κοινοβουλευτική του ομάδα θα εστιάσει στο να βοηθήσει τους Αμερικανούς με χαμηλό εισόδημα και τη μεσαία τάξη να αντεπεξέλθει στο υψηλό κόστος διαβίωσης, οι Δημοκρατικοί θα ερευνήσουν επίσης τις συναλλαγές της κυβέρνησης Τραμπ με στελέχη επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων αυτών που έχουν κάνει μεγάλες δωρεές στις διάφορες εκστρατείες και στα έργα της. Ωστόσο δεν έχει δηλώσει ότι, υπό την ηγεσία του, η Βουλή, θα προχωρήσει σε μια τρίτη απόπειρα παραπομπής του Τραμπ.

«Να προσλάβεις δικηγόρους»

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία της Καλιφόρνιας, ο οποίος αναμένεται να γίνει πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Λογοδοσίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, του έδωσε μια συμβουλή: «Να προσλάβεις δικηγόρους», είπε σε δήλωσή του τη νύχτα των εκλογών.

Ο πρόεδρος της Βουλής ενεργεί ως επικεφαλής του συχνά θορυβώδους σώματος των 435 μελών, αποφασίζοντας ποια νομοθεσία θα προχωρήσει σε ψηφοφορία ή θα θαφτεί εν τη γενέσει. Επίσης ο πρόεδρος του σώματος αυτού είναι ο δεύτερος στη σειρά για την προεδρία, μετά τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

Αργότερα αυτόν τον μήνα, οι νεοεκλεγέντες Δημοκρατικοί βουλευτές θα συνέλθουν κεκλεισμένων των θυρών για να χρίσουν τον υποψήφιό τους για πρόεδρο του σώματος στην ψηφοφορία του Ιανουαρίου και, σύμφωνα με πολλούς Δημοκρατικούς συμβούλους, κανένας δεν δείχνει να θέτει σοβαρή απειλή στον Τζέφρις.

Εβδομάδες αργότερα, με την έναρξη λειτουργίας του νέου Κογκρέσου, η ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων θα ψηφίσει για να αναδείξει τον 57ο πρόεδρό της από το 1789, με τους Ρεπουμπλικανούς να έχουν χρίσει και τον δικό τους υποψήφιο, ο οποίος ωστόσο είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αποτύχει.