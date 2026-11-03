Την ώρα που ο μέσος Αμερικανός πολίτης βιώνει την αδάσταχτη οικονομική πίεση και τις απλησίαστες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, εκατομμύρια πολίτες στις Ηνωμένες Πολιτείες προσέρχονται στις κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές, μία κρίσιμη αναμέτρηση που θα καθορίσει τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς και το περιθώριο νομοθετικών πρωτοβουλιών του Λευκού Οίκου για την επόμενη διετία.

Στο επίκεντρο της εκλογικής μάχης βρίσκεται η διατήρηση ή η ανατροπή του ελέγχου στο Κογκρέσο, με όλες τις 435 έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων και 35 από τις 100 έδρες της Γερουσίας να τίθενται σε ψηφοφορία, παράλληλα με 36 αναμετρήσεις για θέσεις κυβερνητών.

Η πρόωρη ψήφος και η οικονομική πίεση

Περισσότεροι από 57 εκατομμύρια εκλογείς επέλεξαν να ψηφίσουν πρόωρα ή μέσω επιστολικής ψήφου πριν από το άνοιγμα των εκλογικών τμημάτων. Βασικό κριτήριο των ψηφοφόρων αναδεικνύεται η οικονομία, καθώς σχεδόν οκτώ στους δέκα πολίτες δηλώνουν ότι επηρεάζονται άμεσα από τον πληθωρισμό και την εκτόξευση στο κόστος ζωής, ιδίως στις τιμές των καυσίμων.

Την ίδια στιγμή, η έκβαση του πολέμου στο Ιράν και οι επιπτώσεις του στη ζωή των Αμερικανών, με τα καύσιμα να έχουν γίνει απλησίαστα, αποτελεί έναν ακόμη καθοριστικό παράγοντα

Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν ισχυρή φθορά για τη διακυβέρνηση, με τη δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ να κυμαίνεται κοντά στο 31-32% και τους Δημοκρατικούς να διατηρούν σαφές προβάδισμα για την ανάκτηση της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Αντίθετα, η έκβαση για την πλειοψηφία στη Γερουσία παραμένει εντελώς ανοιχτή.

Υπό πίεση ο Τραμπ: Έκοψε την τελευταία στιγμή τη βοήθεια προς το Ισραήλ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον τερματισμό, από τον Δεκέμβριο του 2026, της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ, ύψους 3,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως. «Το Ισραήλ έχει γίνει μια πολύ ευημερούσα χώρα. Δεν τη χρειάζονται πλέον», δήλωσε στο Fox News, υποστηρίζοντας ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πρότεινε ο ίδιος αυτό το μέτρο.

Η ανακοίνωση έρχεται την ημέρα των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών. Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να κατευνάσει τις επικρίσεις των Δημοκρατικών σχετικά με τη βοήθεια προς το Ισραήλ, ιδίως εκείνες του Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ, υποψηφίου για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν. Η αμερικανική υποστήριξη προς το Ισραήλ έχει διαβρωθεί αισθητά στην κοινή γνώμη. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Quinnipiac του Ιουνίου, που επικαλείται το Reuters, το 48% των Αμερικανών ψηφοφόρων και το 66% των Δημοκρατικών θεωρούν ότι η Ουάσιγκτον υποστηρίζει υπερβολικά το Ισραήλ, έναντι 16% και 20% αντίστοιχα το 2017.

Η απόφαση αυτή θα έθετε τέλος, δύο χρόνια πριν από τη λήξη της, σε μια συμφωνία ύψους 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχε αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης επί Μπαράκ Ομπάμα το 2016. Ωστόσο, οι επιμέρους όροι παραμένουν ασαφείς. To Reuters επισημαίνει ότι παραμένει άγνωστο ποιες χρηματοδοτήσεις θα καταργηθούν και με ποιον τρόπο. Σύμφωνα με το CNN, ο Νετανιάχου σχεδίαζε μέχρι πρότινος μια σταδιακή κατάργηση σε βάθος δεκαετίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ διευκρίνισε επίσης ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να συνεχίσει να αγοράζει αμερικανικά όπλα και να λάβει εκ νέου βοήθεια εάν παραστεί ανάγκη.

Τέλος, ο Αμερικανός πρόεδρος αστειεύτηκε για τη δημοτικότητά του στο Ισραήλ, υποστηρίζοντας, χωρίς να επικαλεστεί κάποια δημοσκόπηση, ότι συγκεντρώνει εκεί 99% θετικές γνώμες. «Αν ποτέ οι Αμερικανοί με βαρεθούν, θα μετακομίσω στο Ισραήλ και θα γίνω πρωθυπουργός» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι κοινοβουλευτικές ισορροπίες και το διακύβευμα

Για να ανακτήσουν τα ηνία, οι Δημοκρατικοί χρειάζονται καθαρό κέρδος τεσσάρων εδρών σε κάθε σώμα, ώστε να ξεπεράσουν τους Ρεπουμπλικανούς (οι οποίοι κατέχουν 218 έδρες έναντι 214 στη Βουλή και 53 έναντι 47 στη Γερουσία).

Αν και ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ δεν συμμετέχει ως υποψήφιος στα ψηφοδέλτια, η διαδικασία αποτελεί de facto δημοψήφισμα για την πολιτική του.

Μια ενδεχόμενη απώλεια έστω και ενός σώματος, θα επιτρέψει στους αντιπάλους του να επιβάλουν αυστηρότερο έλεγχο και να μπλοκάρουν βασικούς νομοθετικούς άξονες, ενώ η επιβεβαίωση των ρεπουμπλικανικών πλειοψηφιών θα διατηρήσει αλώβητη τη δυναμική της εκτελεστικής εξουσίας.

Οι πολιτείες που θα κρίνουν το αποτέλεσμα

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε κρίσιμες μονομαχίες ανά την επικράτεια:

Τέξας: Ο συντηρητικός γενικός εισαγγελέας Κεν Πάξτον δέχεται έντονη πίεση από τον Δημοκρατικό Τζέιμς Ταλάρικο, σε μία από τις ακριβότερες εκστρατείες της χρονιάς.

Κάνσας: Ο πάστορας Άνταμ Χάμιλτον, επιχειρεί να σπάσει μια παράδοση εννέα δεκαετιών απέναντι στον εν ενεργεία Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Ρότζερ Μάρσαλ.

Μίσιγκαν: Η σκληρή μάχη μεταξύ του Αμπντούλ Ελ Σαγιέντ και του Ρεπουμπλικανού πρώην βουλευτή Μάικ Ρότζερς συγκεντρώνει πανεθνικά βλέμματα.

Αϊόβα και Μέιν: Αμφίρροπες αναμετρήσεις, όπου τοπικές δυναμικές και μετριοπαθείς υποψήφιοι δοκιμάζουν τα κομματικά όρια.

Αλάσκα: Μια ιδιόμορφη εκλογική αναμέτρηση για την έδρα του γερουσιαστή Νταν Σάλιβαν, η οποία περιπλέκεται από δικαστικές προσφυγές και παρουσία συνονόματου υποψηφίου.

Το χρονοδιάγραμμα: Πότε κλείνουν οι κάλπες

Η ροή των αποτελεσμάτων εκτείνεται σε διαφορετικές ζώνες ώρας:

01:00 (ώρα Ελλάδας): Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία στα πρώτα τμήματα σε Ιντιάνα και Κεντάκι.

02:00 – 02:30: Κλείνουν οι κάλπες σε κρίσιμες ανατολικές πολιτείες όπως η Τζόρτζια, η Βιρτζίνια, η Βόρεια Καρολίνα και το Οχάιο.

03:00 – 04:00: Ακολουθούν η Πενσιλβάνια, το Μέιν, το μεγαλύτερο μέρος του Μίσιγκαν και του Τέξας, καθώς και η Αϊόβα, το Ουισκόνσιν και η Αριζόνα.

06:00 – 08:00: Η διαδικασία ολοκληρώνεται στη δυτική ακτή (Καλιφόρνια, Ουάσιγκτον) και τελικώς στην Αλάσκα.

Ενώ η εικόνα για τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναμένεται να διαμορφωθεί σχετικά γρήγορα, ορισμένα αποτελέσματα για τη Γερουσία ενδέχεται να χρειαστούν ημέρες για να οριστικοποιηθούν, καθώς κάθε πολιτεία εφαρμόζει δικούς της κανόνες καταμέτρησης.

Μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στις αμερικανικές δημοσκοπήσεις;

Αυτό είναι και το κυρίαρχο ερώτημα που έθεσαν οι αναγνώστες της γαλλικής Le Monde στον ανταποκριτή της εφημερίδας στην Νέα Υόρκη, τον Nicolas Chapuis ο οποίος και απάντησε ως εξής:

«Τίθενται πολλά ερωτήματα σχετικά με την αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων. Το έργο των δημοσκόπων στις ΗΠΑ είναι περίπλοκο, καθώς δεν πρόκειται για μια χώρα με ένα ενιαίο εκλογικό σύστημα, αλλά για 50 διαφορετικές πολιτείες με δικούς τους κανόνες και τοπικές δυναμικές.

Οι δημοσκοπήσεις έχουν συχνά επικριθεί στο παρελθόν, και δικαίως, αλλά και όσοι διαβάζουν τις δημοσκοπήσεις έχουν το δικό τους μερίδιο ευθύνης: συχνά αγνοούν όλες τις επιφυλάξεις που εκφράζουν οι δημοσκόποι.

Αν πάρω ως παράδειγμα αυτές τις εκλογές, οι δημοσκόποι λένε δύο πράγματα. Λένε ότι οι Δημοκρατικοί έχουν μεγάλες πιθανότητες να κερδίσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων, και αν αυτό δεν συμβεί, θα μπορούμε να μιλάμε για αποτυχία.

Όσον αφορά τη Γερουσία, επαναλαμβάνουν εδώ και αρκετές εβδομάδες ότι η μάχη είναι εξαιρετικά αμφίρροπη. Η δυναμική είναι υπέρ των Δημοκρατικών στην τελευταία δημοσκόπηση των New York Times και του Siena, αλλά με πολλές επιφυλάξεις.

Αν οι Ρεπουμπλικανοί διατηρήσουν τη Γερουσία, δεν θα θεωρήσω ότι οι δημοσκόποι έκαναν λάθος. Αυτή η πιθανότητα (όπως και αυτή μιας ευρείας νίκης των Δημοκρατικών) υπάρχει ξεκάθαρα στις προβλέψεις τους».

Ποιές είναι όμως οι τελευταίες δημοσκοπικές προσεγγίσεις λίγες ώρες πριν να ανοίξουν οι κάλπες στις ΗΠΑ;

ΗΠΑ: Τι δείχνουν έμπιστες δημοσκοπικές πηγές για την εκλογική αναμέτρηση

Οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν διαχρονικά το κρισιμότερο πολιτικό βαρόμετρο της αμερικανικής δημοκρατίας στο μέσο της τετραετούς προεδρικής θητείας. Οι δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα μπερδεύουν τους περισσότερους ψηφοφόρους, ενώ πολλές μάλιστα θεωρούνται αμφιλεγόμενες και αμφιβόλου ποιότητας.

Η γαλλική «Le Monde» παραπέμπει σε τρεις δημοσκοπικές πηγές για την λήψη μιας κάποιας αξιόπιστης ενημέρωσης. Πρόκειται για τις Real Clear Polling, Decision Desk HQ και Cook Political Report, που είναι εξειδικευμένοι αμερικανικοί οργανισμοί ανάλυσης, παρακολούθησης και πρόβλεψης εκλογών.

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω οργανισμοί αποτελούν τις βασικότερες πηγές αναφοράς για αναλυτές, δημοσιογράφους και πολίτες κατά τη διάρκεια των εκλογικών αναμετρήσεων στις ΗΠΑ.

Η ανάλυση του κλίματος των ενδιάμεσων εκλογών με βάση τα δεδομένα από το RealClearPolling (RCP), το Decision Desk HQ (DDHQ) και το The Cook Political Report (CPR) αποκαλύπτει ισχυρούς αντίθετους «ανέμους» σε εθνικό επίπεδο για το κυβερνών κόμμα, δίνοντας στους Δημοκρατικούς προβάδισμα στη Βουλή των Αντιπροσώπων και μια άνοδο που αφορά την ανάκτηση της πλειοψηφίας στη Γερουσία.

Τα στοιχεία του Real Clear Polling

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία του Real Clear Polling καταγράφουν την φθορά των ενδιάμεσων εκλογών για τους Ρεπουμπλικανούς, η οποία τροφοδοτείται από τη δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής και τα ποσοστά δημοτικότητας του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ που βρίσκονται κάτω από το 40%.

Ο μέσος όρος του Real Clear Polling δίνει στους Δημοκρατικούς προβάδισμα +8,9 μονάδων (Δημοκρατικοί 52,0% έναντι Ρεπουμπλικανών 43,1%). Ποιοτικές δημοσκοπήσεις του τέλους της προεκλογικής περιόδου από τις Atlas Intel (+15), Emerson (+10) και NYT/Siena (+11) δείχνουν ότι η διαφορά διευρύνεται όσο πλησιάζει η ημέρα των εκλογών.

Η δημοτικότητα του Τραμπ παραμένει αρνητική στις εθνικές δημοσκοπήσεις που παρακολουθεί το RCP, κινούμενο περίπου στο 38%–40%, με την έντονη αποδοκιμασία να ξεπερνά το 50%.

Η οικονομία, ο πληθωρισμός και οι τριβές στην εξωτερική πολιτική παραμένουν οι κυρίαρχες ανησυχίες των πολιτών, ωθώντας τους ανεξάρτητους ψηφοφόρους να υποστηρίξουν τους υποψήφιους των Δημοκρατικών για το Κογκρέσο με διψήφιες διαφορές.

Τα στοιχεία των Decision Desk HQ και Cook Political Report

Και τα δύο μοντέλα υποδεικνύουν ότι ο έλεγχος της Βουλής κλίνει έντονα προς ανατροπή υπέρ των Δημοκρατικών, με τη ρεπουμπλικανική πλειοψηφία να μην διαθέτει σχεδόν κανένα στατιστικό περιθώριο ασφαλείας.

Βασικές μετατοπίσεις και περιφέρειες

Το CPR μετέφερε πάνω από δώδεκα ανταγωνιστικές περιφέρειες προς τους Δημοκρατικούς στις τελικές του ενημερώσεις, μετακινώντας προαστιακές και ημι-αστικές περιφέρειες που θεωρούνταν άλλοτε ασφαλείς για τους Ρεπουμπλικανούς στην κατηγορία «Ελαφρά υπεροχή Δημοκρατικών» ή «Αμφίρροπη».

Οι Ρεπουμπλικανοί έχουν περιορίσει τη διαφήμιση σε αρκετές παραδοσιακά δικές τους έδρες, ενώ οι Δημοκρατικοί έχουν επεκτείνει τις αγορές διαφημιστικού χρόνου σε ιστορικά συντηρητικές «κόκκινες» περιφέρειες.

Ο «χάρτης» της Γερουσίας

Παρότι ο «χάρτης» της Γερουσίας για το 2026 θεωρούνταν αρχικά σημαντικό δομικό εμπόδιο για τους Δημοκρατικούς (οι οποίοι χρειάζονταν καθαρό κέρδος τεσσάρων εδρών), η επιλογή ισχυρών υποψηφίων και η δυναμική σε εθνικό επίπεδο διεύρυναν τον εκλογικό ανταγωνισμό σε παραδοσιακά προπύργια των Ρεπουμπλικανών.

Επισκόπηση πιθανοτήτων για τη Γερουσία

Πλειοψηφία Δημοκρατικών: Πιθανότητα 64% (διάμεση πρόβλεψη: 52 έδρες).

Πλειοψηφία Ρεπουμπλικανών: Πιθανότητα 36%.

Σενάρια Συσχετισμού των Σωμάτων:

Βουλή των Δημοκρατικών & Γερουσία των Δημοκρατικών: 62,0%

Βουλή των Δημοκρατικών & Γερουσία των Ρεπουμπλικανών: 21,0%

Βουλή των Ρεπουμπλικανών & Γερουσία των Ρεπουμπλικανών: 15,0%

Βουλή των Ρεπουμπλικανών & Γερουσία των Δημοκρατικών: 2,0%

Οι κρίσιμες αναμετρήσεις

Το Cook Political Report κατατάσσει επτά εκλογικές κούρσες ως αμφίρροπες. Έξι έδρες που κατέχουν οι Ρεπουμπλικανοί και μια που κατέχουν οι Δημοκρατικοί.

Μέιν: Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Susan Collins εναντίον του Δημοκρατικού Troy Jackson. Οι μέσοι όροι του RCP δείχνουν τον Jackson να διατηρεί οριακό προβάδισμα 1 έως 4 μονάδων. Το σύστημα ιεραρχικής ψήφου του Μέιν καθιστά την Collins την πλέον ευάλωτη Ρεπουμπλικανή γερουσιαστή στο ψηφοδέλτιο.

Οχάιο: Διορισμένος Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Jon Husted εναντίον του πρώην Δημοκρατικού γερουσιαστή Sherrod Brown. Ο Brown υπεραποδίδει στις δημοσκοπήσεις έναντι των αρχικών προσδοκιών, βοηθούμενος από ψηφοφόρους που επιλέγουν διαφορετικά κόμματα ανά εκλογή και από μια υποτονική ρεπουμπλικανική εκστρατεία για το αξίωμα του κυβερνήτη. Το DDHQ βαθμολογεί την εκλογική κούρσα ως αμφίρροπη με πιθανότητα 55%.

Μίσιγκαν: Ο Δημοκρατικός Abdul El-Sayed εναντίον του Ρεπουμπλικάνου Mike Rogers. Παρότι αποτελεί τη μοναδική αμφίρροπη έδρα της λίστας του Cook που κατέχουν οι Δημοκρατικοί, πρόσφατες δημοσκοπήσεις (CNN, Glengariff) δείχνουν τον El-Sayed να διατηρεί σταθερό μονοψήφιο προβάδισμα, με το DDHQ να τοποθετεί τις πιθανότητες νίκης των Δημοκρατικών στο 76%.

Τέξας & Αλάσκα: Τόσο το Cook όσο και το DDHQ μετέφεραν το Τέξας και την Αλάσκα στην κατηγορία των αμφίρροπων ή με ελαφρά κλίση υπέρ των Δημοκρατικών, ασκώντας έντονη πίεση στην άμυνα των συντηρητικών πολιτειών.

Άιοβα & Κάνσας: Στόχοι δεύτερης προτεραιότητας όπου το CPR σημείωσε σύγκλιση των ποσοστών στο τέλος της προεκλογικής περιόδου εναντίον εν ενεργεία Ρεπουμπλικανών γερουσιαστών, αναγκάζοντας το εθνικό ρεπουμπλικανικό κόμμα να ανακατευθύνει πόρους εκτάκτου ανάγκης για την υπεράσπιση του Κάνσας.

Αυτό που διακυβεύεται στην πράξη με τις ενδιάμεσες εκλογές είναι αν ο πρόεδρος θα διατηρήσει τον νομοθετικό έλεγχο για να προωθήσει το πρόγραμμά του ή αν η χώρα θα εισέλθει σε μια περίοδο «διαιρεμένης κυβέρνησης», με το αντίπαλο κόμμα να αναλαμβάνει την πλειοψηφία στο ένα ή και στα δύο σώματα του Κογκρέσου. Μια τέτοια εξέλιξη προμηνύει κοινοβουλευτικό συγκρουσιακό αδιέξοδο, επίμονες κοινοβουλευτικές έρευνες και αυξημένες πιέσεις στη χάραξη τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής πολιτικής.

Καθώς οι ψηφοφόροι προσέρχονται στις κάλπες με κύρια κριτήρια την οικονομική καθημερινότητα, τον πληθωρισμό και τα κοινωνικά δικαιώματα, η επόμενη ημέρα δεν θα καθορίσει απλώς τη νομοθετική ισχύ στον Λευκό Οίκο, αλλά θα δώσει και το πρώτο ξεκάθαρο στίγμα για τις δυναμικές, τα πρόσωπα και τις ισορροπίες ενόψει της επόμενης μεγάλης κούρσας για την προεδρία των ΗΠΑ.

Live εικόνα από την εκλογική μάχη στις ΗΠΑ