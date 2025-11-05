Επιμέλεια: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη συντριβή αεροσκάφους μεταφοράς φορτίων της UPS αμέσως μετά την απογείωσή του στη Λούισβιλ χθες, Τρίτη (4/11), στις κεντροανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης του Κεντάκι.

Το αεροσκάφος φέρεται να προσέκρουσε «απευθείας» σε μια εγκατάσταση ανακύκλωσης πετρελαίου, διευκρίνισε ο κυβερνήτης.

Ερασιτεχνικό βίντεο που δημοσιεύτηκε στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WLKY δείχνει τον αριστερό κινητήρα του αεροσκάφους να φλέγεται ενώ το αεροπλάνο ξυρίζει το έδαφος προσπαθώντας να απογειωθεί από τον διάδρομο, προτού προφανώς εκραγεί πιο μακριά, προκαλώντας ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού.

«Κεντάκι, και άλλα οδυνηρά νέα μάς έρχονται από τη Λούισβιλ. Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε τουλάχιστον 9, και μπορεί να αυξηθεί ακόμη. Τούτη την ώρα, αυτές οι οικογένειες έχουν ανάγκη από προσευχή, αγάπη και στήριξη», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο κυβερνήτης της πολιτείας, ο Άντι Μπεσίαρ.

Kentucky, more heartbreaking news out of Louisville. The number of those lost has now risen to at least 9, with the possibility of more. Right now these families need prayers, love and support. Let’s wrap our arms around them during this unimaginable time. — Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) November 5, 2025

Ο δήμαρχος της Λούισβιλ Κρεγκ Γκρίνμπεργκ δήλωσε ότι εννέα νεκροί βρέθηκαν στο σημείο της συντριβής.

Το δυστύχημα προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό τουλάχιστον 11 ανθρώπων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

BREAKING🚨: A UPS plane reportedly had 280,000 gallons, likely misstated and should be pounds, of fuel when it crashed near an airport in Kentucky, after departing from Louisville Muhammad Ali International Airport. There were 3 souls on board. Reports indicate the UPS Flight… pic.twitter.com/G0GB7CbDld — Melissa Hallman (@dotconnectinga) November 4, 2025

Η πτήση UPS 2976, η οποία είχε προορισμό τη Χαβάη, συνετρίβη γύρω στις 17.15′ τοπική ώρα της Τρίτης (00.15 ώρα Ελλάδας την Τετάρτη), σύμφωνα με την ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA). Το αεροσκάφος ήταν ένα McDonnell Douglas MD-11.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν «τρία μέλη πληρώματος», δήλωσε σε ανακοίνωση η μεταφορική εταιρία UPS. Κανένα τους δεν επέζησε, σύμφωνα με αξιωματούχους. Η έδρα του αεροπορικού τμήματος της UPS βρίσκεται στη Λούισβιλ. Το τρικινητήριο αεροπλάνο είχε τροφοδοτηθεί με καύσιμα για μια πτήση 8-1/2 ωρών στη Χονολουλού.

Rozmiar katastrofy samolotu UPS nieopodal lotniska w Louisville, Kentucky. Mieszkańcy okolic zostali poinstruowani aby pozostać w domach i nie wychodzić na zewnątrz. pic.twitter.com/ohezem8H0c — A S _ N E W S (@as_breakingnews) November 5, 2025

Αρκετά κτήρια σε μια βιομηχανική περιοχή πέρα από τον διάδρομο προσγείωσης καίγονταν μετά τη συντριβή, με πυκνό, μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό.

Ένα βασικό ερώτημα για τους ερευνητές είναι γιατί ένας κινητήρας φαίνεται να αποκολλήθηκε από το αεροπλάνο πριν από τη συντριβή, δήλωσε πηγή που έχει ενημερωθεί για το θέμα, δείχνοντας εικόνες από βίντεο με τα συντρίμμια στο αεροδρόμιο.

Το αεροσκάφος τελείωσε την πορεία του σχεδόν 5 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Αεροφωτογραφίες τοπικών τηλεοπτικών δικτύων έδειχναν επίσης, λίγο μετά τη συντριβή, μεγάλη φωτιά να εκτείνεται σε αρκετές εκατοντάδες μέτρα κατά μήκος μιας ζώνης αποθηκών, υπόστεγων και χώρων στάθμευσης με τους φάρους των ομάδων διάσωσης να είναι κοντά.

Οι πτήσεις που ακυρώθηκαν το βράδυ της Τρίτης, επαναλήφθηκαν στο διεθνές αεροδρόμιο Μοχάμεντ Άλι της Λούισβιλ, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί στην πλατφόρμα Χ ο δήμαρχος Κρεγκ Γκρίνμπεργκ.

Η UPS ανακοίνωσε σήμερα ότι αναστέλλει όλες τις επιτόπιες επιχειρήσεις διαλογής δεμάτων, για δεύτερη συνεχή μέρα.

Η Λούισβιλ χρησιμεύει ως κύριος κόμβος της UPS για τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο της εταιρίας.