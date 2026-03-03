O πατέρας ενός Αμερικανού εφήβου, που σκότωσε τέσσερις ανθρώπους μέσα στο σχολείο του, κρίθηκε ένοχος σήμερα για ανθρωποκτονίες από αμέλεια. Κι αυτή είναι η πιο πρόσφατη υπόθεση στις ΗΠΑ, όπου γονείς καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για μαζική δολοφονία σε σχολικό περιβάλλον που έχει διαπράξει το παιδί τους.

Ο Κόλιν Γκρέι, ηλικίας 55 ετών, συνελήφθη και σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις, αφού ο γιος του Κολτ Γκρέι, ηλικίας 14 ετών εκείνη την εποχή, σκότωσε δύο καθηγητές και δύο μαθητές τον Σεπτέμβριο του 2024 στο σχολικό συγκρότημα όπου φοιτούσε στο Γουίντερ, σε απόσταση περίπου 70 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Ατλάντα, πρωτεύουσας της πολιτείας Τζόρτζια (νοτιοανατολικά).

A jury found Colin Gray, the father of the teenage boy charged with killing four people at a Georgia high school, guilty of second-degree murder and involuntary manslaughter https://t.co/BgkG8enCwd — The Wall Street Journal (@WSJ) March 3, 2026

Ο 55χρονος δεν επέδειξε κανένα συναίσθημα κατά την ανάγνωση της ετυμηγορίας, έπειτα από μία δίκη που διήρκησε δύο εβδομάδες. Η ποινή του θα οριστεί σε μια μετέπειτα ακροαματική διαδικασία.

Colin Gray found guilty on all counts, convicted of second-degree murder and involuntary manslaughter Tuesday. Prosecutors say he gave his teenage son the gun he’s accused of using to kill two students and two teachers at a high school was https://t.co/60PvHvbBsa pic.twitter.com/dA8XMjLYOh — FOX SA (@KABBFOX29) March 3, 2026

Οι αρχές κατηγόρησαν τον πατέρα ότι αγνόησε σειρά ανησυχητικών ενδείξεων αναφορικά με τον γιο του και κυρίως ότι του προσέφερε τα Χριστούγεννα της προηγούμενης χρονιάς, το τουφέκι με το οποίο ο έφηβος διέπραξε το έγκλημα.

Colin Gray, the father of the Apalachee High School shooter, has been found guilty of all charges, including two counts of second-degree murder. Took the jury 1 hour and 45 minutes. pic.twitter.com/Me46ggaNLp — Blue Georgia (@BlueATLGeorgia) March 3, 2026

Και αυτό, ακόμα και όταν τον Μάιο του 2023 δύο αστυνομικοί μετέβησαν στην κατοικία της οικογένειας έπειτα από προειδοποίηση του FBI, που είχε διαπιστώσει την αποστολή από τη διαδικτυακή διεύθυνση της οικίας απειλητικών μηνυμάτων για μια επίθεση σε ένα σχολείο.

Οι συνήγοροι του κατηγορουμένου διαβεβαίωσαν, από την πλευρά τους, ότι ο Κόλιν Γκρέι αγνοούσε τις προθέσεις του γιου του, που σήμερα είναι 16 ετών και αναμένεται να δικαστεί ως ενήλικας, παρά το νεαρό της ηλικίας του.

To not re-engage our national debate over stricter gun control laws is willful insanity!

How much longer will #2ndAMD libertines hold the rest of us hostage? “Colin Gray, father of accused Georgia school shooter, found guilty of murder…”https://t.co/q6a1POvD2C — L.E. Alba (@Lary9) March 3, 2026

Αν και οι μαζικές επιθέσεις μέσα σε Σχολεία ή Πανεπιστήμια αποτελούν μία επαναλαμβανόμενη τραγωδία στις ΗΠΑ, λόγω κυρίως της ευκολίας πρόσβασης στα όπλα, η απόδοση ευθυνών σε γονείς ανήλικων δραστών τέτοιων εγκλημάτων συνιστά μία πρόσφατη και ακόμη σπάνια εξέλιξη.

Τον Απρίλιο του 2024, οι γονείς ενός εφήβου που είχε καταδικαστεί επειδή σκότωσε το 2021 τέσσερις μαθητές στο σχολείο του στο Μίσιγκαν (βόρεια) με ένα όπλο που του είχαν δώσει, καταδικάστηκαν σε ποινή κάθειρξης 10 έως 15 έτη για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, κάτι το πρωτοφανές στις ΗΠΑ.