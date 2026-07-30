Ο δράστης της επίθεσης εναντίον του συγγραφέα Σαλμάν Ρούσντι κρίθηκε ένοχος για τη διάπραξη «τρομοκρατικής ενέργειας» και «υλική υποστήριξη» στη Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σημείωσε ότι ο Χάντι Μάταρ, 28 ετών, «προσπάθησε να παράσχει υλική υποστήριξη στη Χεζμπολάχ» με τη «διάπραξη τρομοκρατικής ενέργειας που ξεπερνούσε εθνικά σύνορα» και «παρείχε υλική υποστήριξη σε τρομοκράτες».

Ήδη καταδικασμένος να εκτίσει 25 χρόνια κάθειρξης από τη δικαιοσύνη της πολιτείας της Νέας Υόρκης για την απόπειρα δολοφονίας του 79χρονου αμερικανοβρετανού συγγραφέα το 2022, ο 28χρονος αντιμετώπιζε αυτή τη φορά δίωξη για τη «διάπραξη τρομοκρατικής ενέργειας» και «απόπειρα υποστήριξης» τρομοκρατικής οργάνωσης, από την ομοσπονδιακή δικαιοσύνη.

Ο υπήκοος ΗΠΑ και Λιβάνου φέρεται να είναι υποστηρικτής της Χεζμπολάχ, λιβανικού κινήματος προσκείμενου στο Ιράν, που βρίσκεται στη μαύρη λίστα των «τρομοκρατικών» οργανώσεων από την Ουάσιγνκτον.

Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, αυτό που τον οδήγησε στην επίθεση ήταν ο φετφάς που εξέδωσε το 1989 ο αγιατολάχ Χομεϊνί, την εποχή ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, εναντίον του δημιουργού των Σατανικών Στίχων, καθώς έκρινε πως το κείμενο ήταν βλάσφημο.

Ο Μάταρ «πέρασε πάνω από έναν χρόνο εμβαπτιζόμενος στη βίαιη ιδεολογία της Χεζμπολάχ και προετοιμαζόμενος να δράσει για τον φετφά που είχαν εκδώσει οι αγιατολάδες του Ιράν καλώντας να δολοφονηθεί ο Ρούσντι», ανέφερε ο βοηθός γενικός εισαγγελέας αρμόδιος για υποθέσεις εθνικής ασφαλείας Τζον Άιζενμπεργκ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου.

Επέλεξε να ενστερνιστεί τις «βίαιες αξίες των ηγετών του Ιράν», σχολίασε ο ομοσπονδιακός εισαγγελίας Μάικλ ΝτιΤζάκομο.

Για τις πράξεις του αυτές, ο Χάντι Μάταρ αντιμετωπίζει ποινή ως και ισόβιας κάθειρξης, θύμισε το υπουργείο.

Η απαγγελία της ποινής του έχει προγραμματιστεί να γίνει την 3η Νοεμβρίου.