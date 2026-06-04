Σε συμφωνία ομολογίας ενοχής φαίνεται πως καταλήγει ο πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Τζον Μπόλτον.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του CNN, οι οποίες επικαλούνται τρεις καλά πληροφορημένες πηγές, ο Μπόλτον σκοπεύει να δηλώσει ένοχος για κακό χειρισμό διαβαθμισμένων κρατικών εγγράφων.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η νομική ομάδα του πρώην αξιωματούχου έχει συμφωνήσει σε ομολογία ενοχής για μία μόνο κατηγορία, που αφορά την παράνομη κατοχή ευαίσθητων εγγράφων εθνικής ασφάλειας.

Ο Μπόλτον είναι προγραμματισμένο να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου στις 26 Ιουνίου για να υποβάλει τη νέα του δήλωση, αλλάζοντας την αρχική στάση του.

Όταν του απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες τον Οκτώβριο του 2025, είχε δηλώσει αθώος.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν οι Αρχές διαπίστωσαν ότι ο Μπόλτον χρησιμοποίησε κρατικά μυστικά εκτός των προβλεπόμενων διαδικασιών ασφαλείας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο πρώην σύμβουλος μοιράστηκε ευαίσθητες πληροφορίες με δύο συγγενικά του πρόσωπα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας και συγγραφής ενός βιβλίου.

Έτσι, ο Μπόλτον βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα ιδιαίτερα βαρύ κατηγορητήριο βάσει του Νόμου περί Κατασκοπείας, το οποίο περιελάμβανε 8 κατηγορίες για διαβίβαση πληροφοριών εθνικής άμυνας και 10 κατηγορίες για παράνομη κατοχή τέτοιων πληροφοριών.

Η σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο Τζον Μπόλτον, ο οποίος υπηρέτησε επίσης ως Πρέσβης των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, αποτελεί έναν από τους πιο σκληρούς και επώνυμους επικριτές του Ντόναλντ Τραμπ από τον συντηρητικό χώρο.

Η ρήξη τους οριστικοποιήθηκε μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, ενώ στα απομνημονεύματά του που κυκλοφόρησαν το 2020, είχε χαρακτηρίσει ανοιχτά τον πρώην Αμερικανό Πρόεδρο ως «ακατάλληλο» για το ύπατο αξίωμα της χώρας.